Le Vietnam et la Chine font avancer leurs projets de coopération ferroviaire

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre de la Construction, Nguyên Danh Huy, a participé les 23 et 24 septembre à Pékin à la première réunion du Comité mixte de coopération ferroviaire Vietnam - Chine.

La réunion visait à concrétiser les points de vue communs des hauts dirigeants des deux pays sur le renforcement de la coopération et l’accélération des projets ferroviaires transfrontaliers.

Elle visait également à mettre en œuvre l’accord signé le 10 décembre 2024 entre les deux gouvernements sur la connexion des lignes ferroviaires à écartement standard, ainsi que le protocole d’accord signé le 14 avril 2025 entre le ministère vietnamien de la Construction et la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC)) de Chine portant création du comité mixte.

Prenant la parole lors de la session, Nguyên Danh Huy a souligné l’importance de la coopération ferroviaire au sein de la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il a souligné qu’avec des relations politiques et diplomatiques à un niveau sans précédent, la coopération ferroviaire a été identifiée par les hauts dirigeants des deux parties comme un symbole de leur partenariat pratique et stratégique.

Sous la direction étroite du Premier ministre Pham Minh Chinh et du Premier ministre chinois Li Qiang, le ministère vietnamien de la Construction et la NDRC de Chine ont activement joué un rôle dans la coordination des activités de coopération ferroviaire bilatérale.

Le responsable vietnamien a souligné que la création du Comité mixte de coopération ferroviaire en avril marquait une étape importante, reflétant les efforts inlassables des agences compétentes des deux parties. Les deux pays ont bénéficié d’un soutien politique sans précédent de leurs gouvernements respectifs et ont favorisé des échanges techniques étroits entre ministères et secteurs, créant ainsi une forte dynamique de coopération interentreprises.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des projets ferroviaires transfrontaliers, notamment la ligne à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, la réunion a porté sur des questions clés telles que le rapport d’étude de faisabilité, la conception technique et la coopération financière.

Les deux parties ont également convenu de préparer la planification de deux lignes à écartement standard supplémentaires - Dông Dang - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong - et de coopérer en matière de formation du personnel ferroviaire et de développement du secteur ferroviaire.

Dans le cadre de ce voyage de travail, le ministère vietnamien de la Construction et le ministère chinois du Commerce ont signé un accord portant sur la mise en œuvre d’un projet d’assistance technique pour l’étude de faisabilité de la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Plus tôt, le vice-ministre de la Construction, Nguyên Danh Huy, a également travaillé avec l’ambassade du Vietnam à Pékin pour discuter de la coordination et de la promotion de la coopération ferroviaire bilatérale.

VNA/CVN