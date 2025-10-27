La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rencontre son homologue équatorienne

Le Vietnam attache une grande importance à la bonne amitié et à la coopération multiforme avec l'Équateur, a déclaré la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân, lors de son entrevue le 27 octobre avec son homologue équatorienne Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, venue au Vietnam pour participer à la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Vo Thi Anh Xuân a exprimé sa joie d'accueillir la vice-présidente équatorienne pour sa première visite au Vietnam, soulignant que cet événement coïncidait avec le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1er janvier 1980-2025).

Elle a salué le soutien et la solidarité que l'Équateur a accordés au Vietnam dans sa lutte d'hier pour la libération nationale, ainsi que dans son œuvre actuelle d'édification et de développement du pays. Elle a réaffirmé la volonté du Vietnam de promouvoir une coopération bilatérale plus étroite, pragmatique et efficace, au service des intérêts des deux peuples et du développement mutuel des deux nations.

La vice-présidente équatorienne a félicité le Vietnam pour avoir organisé avec succès la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention de Hanoï, reconnaissant le rôle de leadership et la contribution positive du Vietnam dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité.

Elle a exprimé son impression face au développement dynamique du Vietnam et son souhait de consolider et de développer davantage les relations bilatérales et multilatérales dans le cadre de la politique d'ouverture de son pays à l'égard de la région Asie-Pacifique.

Les deux parties ont échangé sur le potentiel de coopération dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, l'agriculture, les télécommunications, la défense, la sécurité, l'éducation, la culture et les sports. Elles ont convenu de renforcer l'échange de délégations et de maintenir l'efficacité des mécanismes de coopération existants.

Vo Thi Anh Xuân a notamment exhorté à l'Équateur de reconnaître rapidement le Vietnam comme économie de marché et de créer des conditions favorables à l'investissement des entreprises vietnamiennes dans ce pays, notamment dans les secteurs des télécommunications, de l'agriculture, du pétrole et du gaz.

Les deux dirigeantes ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

