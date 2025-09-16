Vietnam - Chine : vers une nouvelle phase de relations, plus efficace et substantielle

En marge de la 22 e Exposition Chine-ASEAN (CAEXPO) et du Sommet des affaires et de l'investissement Chine-ASEAN (CABIS) à Nanning (en Chine), le vice-Premier ministre vietnamien Mai Van Chinh a rencontré le 16 septembre, Han Zheng, vice-président chinois.

Les deux parties ont salué les résultats positifs obtenus dans les relations bilatérales, notamment les échanges réguliers des délégations de haut niveau, l'intensification de la connexion stratégique entre les deux économies, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, contribuant à faire entrer les relations Vietnam-Chine dans une nouvelle phase, plus efficace et substantielleL

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a réaffirmé que le Vietnam accorde la priorité absolue au développement de ses relations avec la Chine. Il a proposé aux deux parties de consolider les relations politiques, de maintenir des contacts flexibles à tous les niveaux et de valoriser les mécanismes de dialogue, en particulier le Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine et le Dialogue stratégique 3+3.

Il a mis l'accent sur la coopération ferroviaire, en appelant à lancer en 2025 la ligne Lao Cai - Hanoï - Hai Phong, et sur le développement d'un commerce bilatéral durable, avec un accès élargi du marché chinois aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens. Il a également encouragé la coopération dans l'économie numérique, l'économie verte, la transition énergétique, et a salué les projets d'investissements chinois de grande envergure, de haute technologie et de qualité.

Concernant l'échange entre les peuples, il a suggéré de renforcer la coopération en matière d'éducation, de culture et de tourisme dans le cadre de "l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025".

Pour sa part, le vice-président Han Zheng a apprécié ces propositions et affirmé que la Chine est prête à intensifier la connexion des infrastructures, notamment la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, à accroître ses importations de produits vietnamiens, à encourager les entreprises technologiques de pointe à investir au Vietnam et à promouvoir la coopération locale ainsi que les échanges culturels, éducatifs et touristiques. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans les forums régionaux et internationaux, de soutenir le multilatéralisme et de contribuer activement à la paix et au développement mondial.

Pour sa part, Chen Gang a avancé plusieurs propositions concrètes pour renforcer la coopération entre le Guangxi et le Vietnam, notamment la promotion de liens économiques et commerciaux durables, l'encouragement des entreprises du Guangxi à investir davantage au Vietnam, le renforcement de la collaboration dans les domaines de la science, de la technologie et de l'intelligence artificielle, la facilitation des échanges commerciaux et le renforcement des liaisons de transport transfrontalières, notamment ferroviaires.

Auparavant, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a rencontré Chen Gang, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi.

Le dirigeant vietnamien a proposé au Guangxi de continuer à faciliter l'importation de marchandises vietnamiennes en Chine via cette province, de soutenir les entreprises du Guangxi compétentes dans l'élargissement d'investissements de qualité au Vietnam, d'accélérer la planification des lignes ferroviaires à écartement standard Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, de mettre en œuvre efficacement le modèle pilote de poste-frontière intelligent au poste-frontière Huu Nghi - Youyi Guan, et de renforcer la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.

Il a également exhorté les deux parties à coordonner étroitement la gestion des frontières, à gérer efficacement les problèmes qui se posent le long de la frontière et à garantir le fonctionnement sûr et efficace de la zone paysagère des cascades de Ban Giôc-Detian.

Pour sa part, Chen Gang a avancé plusieurs propositions concrètes pour renforcer la coopération entre le Guangxi et le Vietnam, notamment la promotion de liens économiques et commerciaux durables, l'encouragement des entreprises du Guangxi à investir davantage au Vietnam, le renforcement de la collaboration dans les domaines de la science, de la technologie et de l'intelligence artificielle, la facilitation des échanges commerciaux et le renforcement des liaisons de transport transfrontalières, notamment ferroviaires.

