Vietnam - Chine : un fort potentiel de coopération dans l’investissement et le tourisme

L’ambassade du Vietnam en Chine, en partenariat avec le Centre Chine - ASEAN, a organisé le 21 septembre un Forum de promotion du tourisme et de l’investissement Vietnam - Chine, réunissant environ 250 délégués, dont des responsables des provinces de Nghê An, Quang Tri, Tay Ninh ainsi que des représentants d’entreprises vietnamiennes et chinoises des secteurs de l’électronique, de l’immobilier, de l’agriculture, du tourisme et de la finance.

L’ambassadeur Pham Thanh Binh a souligné que le potentiel de coopération bilatérale restait immense. Le Vietnam encourage les entreprises chinoises à investir dans des domaines majeurs tels que l’innovation, la croissance verte, la transition numérique, les énergies renouvelables, les villes intelligentes, les infrastructures de transport, la santé et l’éducation. Concernant le tourisme, il a réaffirmé l’accueil favorable réservé aux visiteurs chinois, invités à découvrir la nature, la culture et l’hospitalité vietnamiennes.

L'ambassade du Vietnam en Chine s'engage à accompagner et à soutenir efficacement les activités de coopération, en créant les conditions les plus favorables aux échanges entre les localités et les entreprises des deux pays.

Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre Chine - ASEAN, a appelé à approfondir la coopération touristique transfrontalière, à promouvoir l’économie verte et le numérique, l’intelligence artificielle et la formation des talents, tout en améliorant la transparence et la stabilité de l’environnement des affaires.

De son côté, Zhang Yujing, président de la Chambre de commerce chinoise pour l’import-export de produits électromécaniques, a affirmé l’engagement de son organisation à renforcer les plateformes de coopération entre entreprises des deux pays. La participation de responsables des provinces de Nghê An, Quang Tri, Tây Ninh et Hô Chi Minh-Ville traduit, selon lui, la volonté partagée d’intensifier les échanges.

Lors du forum, les responsables vietnamiens ont présenté les atouts de leur province et opportunités en matière d’investissement et de tourisme.

Selon les données annoncées, en 2024, première année de mise en œuvre des accords bilatéraux, le commerce a atteint 206 milliards de dollars, selon Hanoï et 262 milliards de dollars, selon Pékin. Sur les huit premiers mois de 2025, les échanges bilatéraux ont progressé de 22%, atteignant près de 160 milliards de dollars.

La Chine est devenue le troisième investisseur étranger au Vietnam avec 4,7 milliards de dollars en 2024 et 3,13 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2025, soit une hausse de 37,6%.

Les échanges humains et culturels connaissent également un essor marqué. Plus de 23.000 étudiants vietnamiens poursuivent actuellement leurs études en Chine, tandis que le Vietnam a accueilli 3,7 millions de touristes chinois en 2024 et 3,5 millions sur les huit premiers mois de 2025, confirmant la Chine comme son premier marché émetteur.

