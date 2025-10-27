20e Sommet de l'Asie de l'Est

Le PM vietnamien appelle à renforcer la solidarité et le multilatéralisme

Le 27 octobre à Kuala Lumpur, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, avec les dirigeants des pays de l'ASEAN et de ses partenaires - dont la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, le Japon, la République de Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande - au 20 e Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).

S'exprimant lors du sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le monde traverse une période marquée par de profondes mutations et des défis mondiaux croissants. Dans ce contexte, il a appelé les pays à renforcer la solidarité, consolider les liens économiques et promouvoir le multilatéralisme afin de maintenir un environnement pacifique, stable et sûr, propice à un développement durable et inclusif. Il a exhorté à accroître les convergences, réduire les divergences et éviter les actions unilatérales risquant de provoquer des confrontations, de rompre les chaînes d'approvisionnement et d'entraver le commerce et les investissements.

Appréciant le rôle de premier plan du Sommet de l'EAS, le chef du gouvernement vietnamien a proposé que ce mécanisme demeure à l'avant-garde de la défense du droit international et du multilatéralisme, tout en promouvant un ordre régional ouvert, inclusif, transparent et fondé sur des règles, avec l'ASEAN en son centre. Il a également appelé à intensifier la coopération dans les nouveaux moteurs de croissance tels que la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique et la transition verte.

Dans un esprit de dialogue et de coopération, Pham Minh Chinh a formulé plusieurs propositions pour contribuer à la paix et à la stabilité régionales.

Premièrement, il a réaffirmé que le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale est essentiel pour la prospérité commune. Les parties doivent respecter le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), faire preuve de retenue, éviter toute action aggravant les tensions et s'efforcer de finaliser rapidement un Code de conduite (COC) substantiel et efficace.

Deuxièmement, il a affirmé le soutien du Vietnam à un processus de paix durable dans la péninsule coréenne et a appelé à la reprise des négociations, à la retenue et au respect des résolutions pertinentes de l'ONU.

Troisièmement, concernant le Myanmar, il a exhorté les parties à mettre fin à la violence, à mener un dialogue global et à faciliter l'accès de l'aide humanitaire, afin de promouvoir le processus de réconciliation et d'organiser des élections libres, justes, inclusives et sûres. Il a également invité les partenaires à continuer de soutenir et d'accompagner l'ASEAN dans ce processus.

À l'issue du sommet, les dirigeants ont adopté la Déclaration de Kuala Lumpur marquant le 20ᵉ anniversaire de l'EAS ainsi que la Déclaration sur la promotion de la localisation dans la prévision et la gestion des catastrophes naturelles, contribuant à renforcer la base de coopération stratégique de l'EAS dans une nouvelle phase de développement, en vue d'une région pacifique, stable, durable et prospère.

