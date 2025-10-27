Le Vietnam et l'Algérie tiennent leur 4e consultation politique

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Lê Anh Tuân, et le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magramane, ont coprésidé le 27 octobre à Hanoï, la 4 e consultation politique des deux pays.

>> La presse algérienne salue le dynamisme de l’économie vietnamienne

>> La stratégie vietnamienne de mobilisation de sa diaspora inspire la presse algérienne

>> Convention de Hanoï : la presse algérienne salue le rôle du Vietnam

>> Participation du Vietnam et de l’Algérie à l’élaboration de la Convention de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Les deux responsables ont convenu de renforcer la coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères, notamment en favorisant les visites mutuelles de haut niveau, établissant ainsi des bases politiques solides pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, à la hauteur du rôle, du statut et du potentiel de chaque pays.

Ils ont convenu que la coopération économique, commerciale et d'investissement devait demeurer un pilier essentiel des relations bilatérales, l'objectif étant de porter les échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars dans un avenir proche.

Lê Anh Tuân a proposé à l'Algérie de faciliter le projet pétrolier et gazier de Bir Seba et de soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie halal.

Lounès Magramane a indiqué que l'Algérie réforme actuellement sa législation sur l'investissement afin d'attirer davantage d'investisseurs étrangers. Il a invité les entreprises vietnamiennes à explorer les opportunités d'investissement et d'affaires en Algérie.

Le gouvernement algérien créera des conditions favorables pour les investisseurs vietnamiens, notamment pour la Compagnie d'exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PetroVietnam Exploration Production Corporation - PVEP), a déclaré le responsable.

Les deux parties ont convenu d'élargir leur coopération à de nouveaux domaines tels que la production automobile, les composants électroniques et les technologies émergentes, tout en favorisant les échanges culturels et sportifs et en sensibilisant les jeunes générations aux liens historiques qui unissent les deux nations.

Partageant leur point de de vue sur la situation mondiale et régionale, les deux parties ont affirmé leur soutien au multilatéralisme, à la coopération internationale et au règlement pacifique des différends, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies. Elles ont également convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux dont le Vietnam et l'Algérie sont membres, notamment aux Nations unies.

VNA/CVN