Vietnam et Azerbaïdjan renforcent leur coopération en matière de réforme judiciaire

Le 2 décembre à Hanoï, le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyên Van Quang, s'est entretenu avec une haute délégation de la Cour suprême d'Azerbaïdjan, conduite par son président Inam Imdad Karimov, également président du Conseil judiciaire, Inam Imdad Karimov, en visite de travail au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Saluant cette visite, qui faisait suite à l'établissement du partenariat stratégique Vietnam - Azerbaïdjan en mai 2025, Nguyên Van Quang a déclaré que le renforcement des relations bilatérales servait de base pour la coopération entre les deux pays et que la visite de Inam Imdad Karimov favoriserait la collaboration entre les systèmes judiciaires vietnamien et azerbaïdjanais.

Toujours selon lui, les relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan, bâties et consolidées depuis plus de 30 ans, ouvrent de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines, tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la culture et les échanges entre les peuples.

Des milliers de Vietnamiens ayant étudié en Azerbaïdjan ont déjà apporté et apportent une contribution active au développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Il a également informé la délégation azerbaïdjanaise des résultats de la réforme judiciaire menée par les tribunaux populaires vietnamiens.

Il a noté qu'outre la restructuration du système judiciaire pour le rendre plus efficace et performant, la transformation numérique s'était accélérée et que de nombreux résultats significatifs avaient été obtenus, grâce notamment à une attention accrue portée à l'amélioration de la qualité du personnel.

De son côté, Inam Imdad Karimov a exprimé son souhait de renforcer la collaboration bilatérale et au sein des instances juridiques internationales, en partageant les expériences pratiques sur la numérisation et les réformes juridiques pour une efficacité accrue.

