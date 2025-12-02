Félicitations pour les 65 ans des relations diplomatiques Vietnam - Cuba

À l’occasion de la célébration du 65 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960 - 2 décembre 2025), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a adressé mardi 2 décembre une lettre de félicitations au Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

>> 65 ans de relations Vietnam - Cuba : un témoignage vivant de la fraternité entre deux peuples

>> 65 ans de relations Vietnam - Cuba : un partenariat spécial et exemplaire

>> Le Vietnam et Cuba visent un commerce bilatéral de 500 millions de dollars

Dans sa lettre, le chef du PCV a mis en exergue l’esprit de "camaraderie et de fraternité" qui unit les deux nations, soulignant que les générations successives de dirigeants et les peuples des deux pays ont inlassablement œuvré à cultiver et consolider cette relation traditionnelle de fidélité et de solidarité mutuelle entre les deux Partie, les deux États et les deux peuples.

Après avoir surmonté ensemble les épreuves et les vicissitudes de l’Histoire, le Vietnam et Cuba ont bâti une relation devenue un trésor commun inestimable pour leurs peuples et un modèle exemplaire de solidarité dans les relations internationales.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa ferme conviction que, sur la base solide de cette amitié indéfectible éprouvée au cours des 65 dernières années et grâce à la haute détermination politique des dirigeants, la coopération fraternelle continuera de s'approfondir de manière efficace, apportant ainsi les intérêts aux peuples et servant les objectifs de développement durable des deux pays, tout en contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales et mondiales.

À cette occasion, le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont également envoyé leurs messages de félicitations à leurs homologues cubains, respectivement le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président Miguel Díaz-Canel, le Premier ministre Manuel Marrero Cruz et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et président du Conseil d'État de Cuba, Esteban Lazo Hernandez.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a fait de même auprès du chef de la diplomatie cubaine, Bruno Rodriguez Parilla.

VNA/CVN