Le Vietnam et le Laos coopèrent sur la communication sur leurs liens privilégiés

Le Vietnam reste déterminé à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale avec le Laos, a déclaré Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de sa Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses.

>> Le secrétaire général du PCV assiste au banquet d’État offert par le Laos

>> Le Premier ministre se rend au Laos pour renforcer la coopération bilatérale

>> Le PM Pham Minh Chinh arrive au Laos pour une série d’événements de haut niveau

Photo : VNA/CVN

La responsable a indiqué que le Vietnam continuera d’orienter son système de presse et de communication afin de renforcer le travail d’information et de sensibiliser le public, notamment les jeunes générations, à la valeur stratégique de cette relation exemplaire.

Lors d’une rencontre avec Khamphan Pheuiyavong, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et président de la Commission de la propagande et de la formation du Comité central du PRPL, lundi 1er décembre, Trinh Van Quyêt a informé son homologue des récents développements socio-économiques du Vietnam.

Il a noté que les efforts de communication et de mobilisation des masses au Vietnam avaient connu des changements importants et positifs, impulsés par la transformation numérique, l’innovation dans les méthodes de communication et une diffusion accrue de l’information officielle auprès des cadres et des citoyens.

Dans l’atmosphère festive des célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos, il a félicité la Commission lao pour les résultats remarquables obtenus dans la mise en œuvre de la résolution du XIe Congrès national du PPRL

et du neuvième plan quinquennal de développement socio-économique. Il s’est dit convaincu que le PPRL organisera avec succès son XIIe Congrès national, insufflant ainsi un nouvel élan au développement du pays.

De son côté, Khamphan Pheuiyavong a souligné que cette visite avait contribué à renforcer les liens privilégiés entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, tout en ouvrant des perspectives de coopération plus étroite dans le domaine de la communication. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par le Parti et l’État vietnamiens aux Lao afin de les aider à surmonter les difficultés rencontrées ces dernières années.

Il a invité le Vietnam à poursuivre le partage de son expérience en matière de communication publique sur les politiques du Parti et de l’État, ajoutant que le Laos espérait bénéficier d’une aide accrue pour renforcer les capacités de ses fonctionnaires en matière de gestion de l’information publique, facteur essentiel au maintien de la stabilité politique et sociale et à la création de conditions favorables au développement national.

Les deux parties ont également discuté des moyens d’approfondir les échanges d’informations, notamment sur les questions théoriques et pratiques liées aux processus de renouvellement, de développement et d’intégration internationale de chaque pays.

Elles ont convenu d’identifier les principaux sujets d’actualité d’intérêt commun et, à la suite des prochains congrès nationaux des deux Partis, d’élaborer un nouveau plan de coopération couvrant les domaines essentiels et assorti de priorités clairement définies afin de renforcer la coordination.

Ces dernières années, les deux parties ont mené conjointement plusieurs actions de communication d’envergure pour commémorer d’importants anniversaires, contribuant ainsi à promouvoir largement la tradition de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos dans les médias, y compris sur les plateformes numériques, et favorisant une meilleure compréhension mutuelle entre leurs peuples.

VNA/CVN