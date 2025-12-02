Le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah conclut sa visite d’État au Vietnam

Le sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, a quitté Hanoï ce mardi 2 décembre à midi, concluant avec succès sa visite d’État au Vietnam entamée le 30 novembre, sur invitation du président de la République, Luong Cuong.

Durant son séjour, le sultan de Brunei a honoré un agenda diplomatique dense, marqué par des entretiens officiels avec le président Luong Cuong après la cérémonie d'accueil solennelle. Il a également rencontré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Lors de ces échanges, les dirigeants vietnamiens ont salué ce 7e déplacement du sultan au Vietnam, le qualifiant de jalon essentiel pour approfondir le partenariat intégral et le rendre plus substantiel. Ils ont félicité le Brunei pour ses réalisations socio-économiques, notamment son indice de développement humain élevé, et ont exprimé leur soutien à la mise en œuvre de la "Vision Brunei 2035".

De son côté, le sultan Haji Hassanal Bolkiah, a manifesté sa volonté de renforcer les liens bilatéraux et a présenté ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'aux populations touchées par les récentes inondations et glissements de terrain.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence des relations bilatérales, soulignant la régularité des échanges de haut niveau. Sur le plan économique, les dirigeants ont noté que le commerce bilatéral avait bondi de 165% en 2024 par rapport à 2023, atteignant ainsi avant l’échéance l'objectif de 500 millions de dollars fixé pour 2025. La coopération dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de l'aquaculture, du pétrole et du gaz, ainsi que de l'éducation, a également enregistré des résultats positifs.

S’agissant des orientations futures, Hanoï et Bandar Seri Begawan ont convenu de consolider la confiance politique et de faciliter les activités de commerce et d'investissement. Les deux pays entendent exploiter plus efficacement leurs potentiels respectifs, notamment dans l'agriculture, l'industrie halal, la culture et le tourisme.

Au terme de la visite, une Déclaration conjointe Vietnam - Brunei a été adoptée, réaffirmant l'engagement des deux nations à intensifier leur coopération dans tous les domaines.

