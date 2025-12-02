Le Vietnam et le Brunei publient une déclaration conjointe

Le Vietnam et Brunei ont publié une déclaration conjointe à l’occasion de la visite d’État du sultan Haji Hassanal Bolkiah au Vietnam, du 30 novembre au 2 décembre.

>> Renforcement de l'efficacité du partenariat intégral Vietnam - Brunei

>> Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le sultan de Brunei

>> Le président Luong Cuong offre un banquet d’État en l’honneur du sultan de Brunei

Photo : VNA/CVN

Voici le texte intégral de la déclaration conjointe.

DÉCLARATION CONJOINTE VIETNAM - BRUNEI DARUSSALAM

À l’invitation de Son Excellence Monsieur Luong Cuong, président de la République socialiste du Vietnam, Sa Majesté le Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam, a effectué une visite d’État au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre 2025.

Au cours de cette visite, Sa Majesté a été accueillie avec les honneurs, s’est entretenue officiellement avec le président Luong Cuong et a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au Premier ministre Pham Minh Chinh, et au président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Les dirigeants ont pris note des évolutions socio-économiques dans les deux pays et se sont félicités des progrès concrets et positifs accomplis dans les relations bilatérales depuis l’élévation de ces relations au rang de partenariat global en 2019. Ils ont souligné l’importance du Plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat global entre le Vietnam et le Brunei Darussalam pour la période 2023-2027 et se sont engagés à œuvrer en étroite collaboration pour en assurer la pleine et effective réalisation.

Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération dans tous les domaines, notamment politique, de défense et de sécurité, commercial et d’investissement, énergétique, éducatif, culturel et social, les échanges entre les peuples et d’autres domaines d’intérêt commun, ainsi que la coopération dans le cadre des instances multilatérales.

Coopération politique

Les deux parties ont reconnu l’importance de maintenir des échanges réguliers de délégations de haut niveau et des contacts à tous les niveaux, notamment avec l’État, le gouvernement, l’Assemblée nationale, les populations et les collectivités locales, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle.

Photo : VNA/CVN

Elles sont convenues d’organiser des activités commémorant le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brunei Darussalam en 2027. Les deux parties ont salué l’efficacité de la Commission mixte de coopération bilatérale (CMCB), coprésidée par les ministres des Affaires étrangères, ainsi que celle des autres mécanismes de dialogue et de coopération sectorielle existants.

Coopération en matière de défense et de sécurité

Les dirigeants ont noté les résultats positifs de la coopération entre les ministères de la Défense et les forces armées des deux pays dans les domaines suivants : mise en œuvre du Mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense de 2005 et du Mémorandum d’entente sur la coopération navale de 2013 ; mise en place et maintien de mécanismes efficaces entre les forces armées des deux pays, notamment la réunion du Groupe de travail conjoint sur la défense (GTCD) ; renforcement des capacités professionnelles des officiers et du personnel grâce à des formations et des cours conjoints.

Les deux parties se sont engagées à promouvoir la coopération en matière de sécurité maritime, d’industrie de la défense, de cybersécurité, de lutte contre le terrorisme et d’échanges de renseignements de défense, et à explorer la coopération entre les garde-côtes vietnamiens et les forces de l’ordre maritimes du Brunei.

Elles se sont également engagées à maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des instances multilatérales de défense, notamment dans le cadre de l’ASEAN, comme la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM), l’ADMM Plus, la Réunion des chefs d’état-major des forces de défense de l’ASEAN (ACDFM) et le Forum régional de l’ASEAN (ARF).

Les dirigeants ont également convenu de promouvoir la coopération maritime, entre autres, par le dialogue et l’échange d’expériences et d’informations, ainsi que de relever les défis liés à la sécurité maritime conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), afin de garantir la sécurité des mers.

Les dirigeants ont réaffirmé l’importance de la coopération en matière de sécurité publique par le partage d’informations et d’expériences dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, le terrorisme, la cybercriminalité et le blanchiment d’argent.

Photo : VNA/CVN

Ils se sont félicités de la coopération régionale menée dans le cadre de la Réunion des ministres de l’ASEAN sur la criminalité transnationale (AMMTC), de la Conférence des chefs de police nationaux de l’ASEAN (ASEANAPOL) et de la Conférence de la communauté du renseignement de l’ASEAN (AICC).

Les dirigeants se sont félicités des progrès récents en matière de coopération sécuritaire, tant au niveau bilatéral qu’au sein de l’ASEAN, notamment des négociations sur les accords relatifs à la prévention et à la lutte contre la criminalité transnationale, à l’extradition et au transfèrement des détenus. Ils ont également salué la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï et se sont engagés à modifier les procédures nationales de ratification afin de contribuer à son entrée en vigueur rapide.

Coopération économique

Commerce : Les dirigeants se sont félicités d’avoir atteint, avant l’échéance prévue, l’objectif commercial de 500 millions de dollars américains d’ici 2025 et sont convenus de collaborer étroitement pour doubler les échanges bilatéraux d’ici 2035 en diversifiant les produits d’importation et d’exportation et en visant un commerce équilibré.

Les deux parties ont convenu de renforcer la promotion du commerce et ont encouragé une plus grande coopération entre les entreprises et les associations professionnelles des deux pays, notamment en approfondissant les liens et la coopération dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. Elles ont également convenu d’étudier des mesures visant à faciliter le commerce bilatéral, notamment par l’amélioration des procédures douanières et en tirant parti des accords de libre-échange existants auxquels les deux pays sont parties.

Les deux parties se sont déclarées ouvertes à la poursuite des discussions sur la coopération dans le commerce du riz, en particulier pour faciliter les possibilités pour les importateurs de renforcer une coopération mutuellement avantageuse en matière de sécurité alimentaire.

Les dirigeants ont également encouragé les milieux d’affaires des deux pays à développer leurs activités commerciales et de transport de marchandises par l’intermédiaire de l’Initiative pour la coopération économique et économique de l’Asie de l’Est (BIMP-EAGA) et de la sous-région du Mékong.

Investissements : Le Vietnam a réaffirmé son engagement à faciliter les investissements en provenance du Brunei Darussalam par l’intermédiaire de l’Agence d’investissement du Brunei (BIA), ainsi que d’autres organisations et investisseurs brunéiens, dans des projets visant à développer le Centre financier international. Le Brunei Darussalam a accueilli favorablement les investisseurs vietnamiens et leur a apporté son soutien pour développer leurs activités commerciales au Brunei Darussalam, en particulier dans les secteurs correspondant aux objectifs et priorités de Wawasan 2035.

Économie numérique : Les dirigeants se sont engagés à promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’économie numérique, la transition écologique et l’économie circulaire, par le partage des meilleures pratiques, le renforcement des capacités, l’encouragement de la coopération entre les agences, organisations et entreprises concernées et la mise en place de mécanismes de coopération en matière de recherche entre les instituts et les universités.

Coopération halal : Les dirigeants ont reconnu le vaste potentiel de collaboration dans le secteur halal, notamment en promouvant la coopération entre les organismes de certification halal des deux pays en vue d’une reconnaissance mutuelle des certifications halal. Le Vietnam a encouragé les entreprises brunéiennes à investir dans la création de zones industrielles halal et le développement de projets de production alimentaire halal au Vietnam.

Le Brunei Darussalam a encouragé les entreprises et les collectivités vietnamiennes à coopérer avec leurs partenaires brunéiens pour la production et la transformation d’aliments conformes aux normes halal, destinés aux marchés intérieurs des deux pays et à l’exportation vers des pays tiers. Les dirigeants ont convenu de partager leurs expériences sur les questions liées au halal, notamment les bonnes pratiques et les procédés de production alimentaire halal, et de soutenir le renforcement des capacités des experts dans ce domaine par le biais de programmes de formation et de partage d’expériences.

Agriculture et pêche : Les dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la sécurité alimentaire en encourageant les entreprises, les universités et les instituts de recherche à intensifier leurs échanges et leur coopération en matière de recherche. Le Brunei Darussalam s’est engagé à faciliter les investissements des entreprises vietnamiennes dans l’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire en renforçant la coopération avec les entreprises et les partenaires sur la base d’un bénéfice mutuel, afin de garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire régionales.

Photo : VNA/CVN

Le Brunei Darussalam accueille favorablement les investissements vietnamiens dans le secteur de la pêche, notamment par le biais de coentreprises avec des entreprises locales enregistrées, afin de promouvoir une industrie de la pêche compétitive, transparente et durable.

Les dirigeants se sont engagés à renforcer les échanges d’informations et la coopération afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Le Brunei Darussalam a salué les efforts déployés par le Vietnam pour renforcer la gouvernance des pêches et promouvoir des pratiques durables, et s’est dit optimiste quant aux évolutions positives de la coopération du Vietnam avec la Commission européenne.

Coopération énergétique

Les dirigeants ont souhaité que leurs entreprises énergétiques respectives coopèrent sur une base commerciale dans le secteur pétrolier et gazier, conformément au droit international et aux principes de respect mutuel, d’égalité et d’avantages réciproques. Ils ont encouragé les entreprises des deux pays, notamment le Groupe national vietnamien de l’industrie et de l’énergie (PVN) et Brunei Energy Services and Trading (BEST), à accroître leur engagement et à renforcer leur coopération dans le commerce et les services pétroliers et gaziers, ainsi que dans les projets intermédiaires et aval. Ils ont souligné le potentiel de collaboration dans divers domaines de l’industrie pétrolière et gazière et se sont déclarés ouverts à la poursuite des échanges entre les organismes compétents. Le Brunei Darussalam a encouragé une plus grande participation des entreprises vietnamiennes, notamment en ce qui concerne les opportunités commerciales et d’investissement.

Le Brunei Darussalam a vivement salué la contribution positive de PetroVietnam Drilling and Well Service Corporation (PV Drilling) à la fourniture de services de forage à son industrie pétrolière et gazière, en particulier dans le secteur amont. Les deux parties ont encouragé le développement continu de la coopération entre PV Drilling et ses partenaires au Brunei Darussalam dans la fourniture de services de forage et d’entretien de puits, et ont réaffirmé leur soutien à la facilitation des procédures, le cas échéant.

Les dirigeants se sont engagés à renforcer davantage la coopération dans le domaine de la transition énergétique, notamment par des échanges d’expertise, des formations et un renforcement des capacités, une collaboration accrue en matière d’affaires et d’investissements, ainsi qu’une prise en compte mutuelle des services et des opportunités entre les deux pays.

Échanges entre les peuples

Les dirigeants se sont engagés à renforcer la coopération entre les établissements d’enseignement par le biais d’échanges d’étudiants et d’enseignants, de recherches conjointes, de programmes de formation, d’activités culturelles et de stages. Ils se sont également félicités des cours de langue vietnamienne dispensés à l’Université de Brunei Darussalam (UBD), qui contribuent à favoriser la compréhension mutuelle et à renforcer les liens entre les peuples.

Les dirigeants se sont également engagés à renforcer les liens par le biais d’activités sportives et culturelles, d’événements touristiques régionaux et internationaux et d’activités de promotion. Ils ont reconnu le potentiel d’amélioration de la connectivité aérienne, contribuant ainsi à l’objectif commun de promouvoir une coopération concrète et d’approfondir les échanges entre les peuples.

Les dirigeants se sont engagés à promouvoir la coopération par la voie parlementaire et à poursuivre une étroite coordination au sein des instances interparlementaires, en particulier sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les deux parties étudieront la possibilité de créer, le cas échéant, une association d’amitié entre le Vietnam et le Brunei Darussalam et une autre entre le Brunei Darussalam et le Vietnam.

Questions régionales et internationales

Les dirigeants ont souligné l’importance de défendre le multilatéralisme et l’ordre international fondé sur des règles, lui-même basé sur les principes énoncés dans la Charte des Nations unies et sur le droit international, pour le maintien de la paix, de la sécurité et de la prospérité, ainsi que pour le développement durable. À cet égard, ils se sont félicités de l’excellente coopération et des consultations étroites entre les deux pays au sein des instances régionales et internationales, notamment au sein de l’ASEAN et des mécanismes existants dirigés par l’ASEAN, de l’ONU, de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et du Mouvement des non-alignés (MNA).

Photo : VNA/CVN

Le Brunei Darussalam a réaffirmé son soutien indéfectible au Vietnam pour la présidence de l’APEC en 2027. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur coordination afin de soutenir les efforts visant à renforcer et à réformer les institutions mondiales, notamment l’Organisation mondiale du commerce (OMC), pour promouvoir leurs intérêts communs et relever les défis mondiaux, régionaux et sous-régionaux d’intérêt commun.

Les dirigeants se sont engagés à promouvoir la coopération afin de garantir des résultats mutuellement avantageux découlant de leur participation à des accords de libre-échange tels que le Partenariat économique régional global (RCEP), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de l’ASEAN sur le commerce des marchandises (ATIGA).

Les dirigeants ont souligné l’importance de renforcer la centralité et l’unité de l’ASEAN, et se sont engagés à renforcer la coordination pour faire progresser le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, mettre en œuvre efficacement la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN et ses plans stratégiques, et élargir et approfondir la coopération entre l’ASEAN et ses partenaires, notamment dans des domaines d’intérêt commun tels que le commerce, l’investissement, la transformation numérique, l’innovation, la science et la technologie, la lutte contre le changement climatique, la connectivité et la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique.

Les dirigeants ont souligné le rôle important et complémentaire du développement sous-régional dans le processus d’intégration régionale et la construction de la Communauté de l’ASEAN, en particulier pour renforcer l’intégration économique et réduire les écarts de développement. Ils se sont engagés à promouvoir un développement durable, inclusif et équitable au sein de la Communauté de l’ASEAN en liant la croissance sous-régionale au développement global de l’ASEAN et en renforçant les relations avec les cadres de coopération sous-régionaux.

Les dirigeants ont souligné l’importance du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, qui établit le cadre juridique régissant toutes les activités menées dans les océans et les mers. Les deux parties ont réaffirmé leur attachement au maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et ont reconnu les avantages d’une Mer Orientale synonyme de paix, de stabilité et de prospérité.

Les dirigeants ont insisté sur l’importance de la retenue et de la non-militarisation, et ont souligné la nécessité de s’abstenir de toute action susceptible de compliquer davantage la situation et d’exacerber les tensions en Mer Orientale. Les deux parties se sont en outre engagées à privilégier le règlement pacifique des différends, notamment par le plein respect des procédures juridiques et diplomatiques, sans recourir à la menace ni à l’emploi de la force, conformément au droit international, y compris la CNUDM de 1982.

Ils ont souligné l’importance pour tous les pays concernés de promouvoir un climat calme, pacifique et propice, afin de renforcer la confiance et la confiance mutuelle dans la région. À cet égard, ils ont réaffirmé l’importance de la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration de 2002 sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et ont exprimé leur souhait de voir aboutir rapidement un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Au cours de cette visite, les deux parties ont signé les documents suivants : un mémorandum d’entente (ME) entre le gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam relatif à la coopération maritime ; un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de la République socialiste du Vietnam et le ministère des Ressources primaires et du Tourisme de Brunei Darussalam relatif à l’utilisation d’une ligne d’assistance téléphonique pour l’échange d’informations en vue de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et un protocole d’accord entre le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de la République socialiste du Vietnam et le ministère des Ressources primaires et du Tourisme du Brunei Darussalam relatif à la coopération dans le secteur de la pêche.

Les dirigeants se sont félicités des échanges ouverts et francs qui se sont déroulés dans un esprit d’amitié et de compréhension mutuelle et ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun. Sa Majesté a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour leur chaleureux accueil réservé à la délégation du Brunei Darussalam lors de cette visite et a cordialement invité les dirigeants vietnamiens à se rendre au Brunei Darussalam à une date qui leur conviendra.

VNA/CVN