Vietnam et Laos renforcent leur coopération en matière de défense

Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a eu le 2 décembre à Vientiane une entrevue avec le général Khamliang Outhakaysone, ministre lao de la Défense.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le général Phan Van Giang a adressé ses félicitations à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos, saluant les réalisations majeures du pays frère sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Il s’est déclaré convaincu que le Laos poursuivrait ses progrès dans son processus de développement national, tout en réaffirmant la gratitude du Vietnam pour le soutien constant du Laos dans les luttes d’hier comme dans la construction et la défense nationales d’aujourd’hui.

Le général Khamliang Outhakaysone a exprimé sa solidarité face aux pertes humaines et matérielles causées par les récentes inondations au Vietnam et a félicité le pays pour ses avancées globales. Il a rappelé la profonde reconnaissance du Laos envers l’aide précieuse du Vietnam, et remercié le ministère vietnamien de la Défense pour son soutien au ministère lao de la Défense pour mener à bien sa mission dans l’organisation de la célébration du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos.

Les deux ministres ont convenu de mettre en œuvre de manière efficace le plan de coopération de défense pour 2026, en demandant aux organes concernés d’élaborer activement les programmes de travail. Les priorités incluent la préparation des prochains Congrès nationaux du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du PPRL, la préservation des sites historiques révolutionnaires, ainsi que le renforcement des échanges commerciaux et des investissements, notamment dans les zones frontalières...

