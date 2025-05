Le Vietnam et l’Azerbaïdjan posent les bases d’une coopération élargie

Photo : VGP/CVN

Lors de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais a exprimé sa ferme conviction que l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique débloquerait de nouvelles avenues de coopération dans un large éventail de secteurs clés. Il a notamment cité la politique, la diplomatie - y compris le renforcement des liens entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti du Nouvel Azerbaïdjan (au pouvoir) -, la défense, le commerce, l’investissement, l’énergie (pétrole, gaz, pétrochimie), les transports, l'agriculture, ainsi que les échanges culturels, éducatifs, touristiques...

Pour sa part, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que cette visite historique du secrétaire général du Comité central du PCV témoignait d'une confiance politique profonde et d'une détermination partagée à propulser les relations bilatérales vers une nouvelle phase de développement, pour les rendre plus substantielles et plus efficientes.

Saluant les accords conclus par les dirigeants des deux pays, Bùi Thanh Son a affirmé que les résultats de la visite ouvriraient non seulement un nouveau chapitre des relations bilatérales, mais contribueraient également à élargir la coopération entre les deux pays avec la région du Caucase et l’ASEAN.

Il a préconisé une collaboration rapide entre les ministères des Affaires étrangères des deux nations pour élaborer un plan d'action concret en vue de la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam - Azerbaïdjan. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination, d'encourager les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les entreprises des deux pays à appliquer efficacement les accords signés, d'organiser prochainement la 3ᵉ réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, et de maintenir régulièrement les contacts entre les deux ministères par le biais d'échanges de délégations, de consultations politiques et de rencontres en marge des événements multilatéraux. Il a par ailleurs suggéré d'explorer l'option de consultations en ligne.

Profitant de cette rencontre bilatérale, Bùi Thanh Son a adressé une invitation officielle au ministre Djeyhoun Baïramov pour une visite au Vietnam, une perspective que ce dernier a accueillie avec grand intérêt.

VNA/CVN