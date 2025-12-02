Un navire-école sud-coréen fait escale à Dà Nang pour un échange d’amitié

Le navire-école ROKS Hansando de la Marine de la République de Corée, transportant 375 officiers et marins et commandé par le contre-amiral Hong Sang Yong, est arrivé au port de Tiên Sa, mardi 2 décembre, pour une visite d’amitié de quatre jours dans la ville de Dà Nang (Centre).

Photo : VNA/CVN

Des représentants du Service des relations extérieures de Dà Nang, du commandement de la IIIe Région navale, du commandement de la IIe Région des garde-côtes, du Commandement militaire municipal, du commandement des garde-frontières, des garde-frontières portuaires, du bureau des relations extérieures de la Région militaire 5, du Département des relations étrangères du ministère de la Défense et de la Marine populaire vietnamienne ont assisté à la cérémonie d’accueil.

Cette visite vise à renforcer l’amitié et la confiance mutuelle, conformément aux efforts déployés pour faire progresser le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée, forgé en décembre 2022.

Au cours de cette visite, les officiers et l’équipage du navire rendront des visites de courtoisie au Comité populaire de Dà Nang, à la Ve Région militaire et à la IIIe Région navale, participeront à des échanges professionnels et à des activités sportives avec des officiers de la Marine vietnamienne, et visiteront des sites culturels et touristiques de la ville.

