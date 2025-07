Le Vietnam et l’Azerbaïdjan s’accordent sur 17 domaines de coopération potentielle

Le 17 juillet, le ministre de l’Industrie et du Commerce du Vietnam, Nguyên Hông Diên, et le ministre de l’Énergie de l’Azerbaïdjan, Parviz Shahbazov, ont coprésidé la 3 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Azerbaïdjan sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique.

>> Cinq pays invités à participer au défilé militaire du 2 septembre

>> Vietnam - Azerbaïdjan : les liens renforcés dans les start-up et l'investissement numérique

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, les deux parties ont passé en revue la mise en œuvre des accords conclus lors de la réunion précédente, constaté des avancées dans de nombreux domaines et se sont accordées sur 17 secteurs de coopération potentielle, avec 58 contenus spécifiques pour la période 2025–2027.

Le ministre Nguyên Hông Diên a proposé de promouvoir efficacement les accords de haut niveau, de renforcer le partage d’informations et la consultation sur les politiques à tous les niveaux afin de résoudre rapidement les difficultés, de rechercher des mesures flexibles pour équilibrer les échanges commerciaux, et de faciliter l’accès des produits de chaque pays au marché de l’autre.

En outre, il est nécessaire de continuer à renforcer la coopération dans le secteur pétrolier et gazier, considérant cela comme une priorité stratégique à long terme des deux pays, d’intensifier la collaboration dans les domaines des énergies renouvelables, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de l’économie circulaire..., en vue d’un développement durable.

De plus, le ministre vietnamien a appelé à continuer à intensifier les échanges de délégations, à organiser des séminaires et forums économiques, et à promouvoir la signature d’accords visant à établir un cadre juridique plus favorable pour la coopération commerciale et l’investissement.

Les deux ministres ont signé le procès-verbal de la 3e réunion du Comité intergouvernemental.

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, bien que le commerce bilatéral soit resté modeste en 2024 avec 52 millions de dollars, il a déjà dépassé les 100 millions de dollars au premier trimestre 2025, ce qui témoigne du grand potentiel de coopération entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan.

VNA/CVN