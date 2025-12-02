Le Vietnam présente ses condoléances à la Thaïlande suite aux graves inondations

Le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ont adressé le 2 décembre leurs messages de condoléances au Roi de la Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, et au Premier ministre Anutin Charnvirakul, suite aux pluies torrentielles et aux inondations graves qui ont frappé le Sud de la Thaïlande, causant d'importants dégâts humains et matériels et affectant lourdement la vie de la population.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a également envoyé un message de condoléances à son homologue thaïlandais Sihasak Phuangketkeow.

VNA/CVN