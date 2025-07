Vietnam - Azerbaïdjan : les liens renforcés dans les start-up et l'investissement numérique

Le Vietnam et l'Azerbaïdjan s'efforcent de renforcer leurs liens économiques grâce à de nouvelles initiatives visant à développer leurs écosystèmes d'innovation et à favoriser les investissements bilatéraux, notamment dans l'économie numérique.

Cela a été souligné lors du Forum d'affaires Vietnam - Azerbaïdjan 2025, organisé mercredi 16 juillet à Hanoï dans le cadre du Forum national mondial de l'entrepreneuriat. Ce forum a réuni des chefs d'entreprise, des investisseurs et des responsables pour discuter de stratégies de croissance durable dans un contexte de transformation numérique et de mondialisation.

L'événement était axé sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la logistique, de l'énergie, des technologies, du commerce électronique, de la santé et de l'éducation. Il visait également à concrétiser des partenariats stratégiques, à améliorer les cadres juridiques et à mettre en réseau les ressources entre les agences gouvernementales, les entreprises et les organisations de soutien aux start-up des deux pays.

Des modèles efficaces tels que la "E-SME House" ont notamment été mis en place pour soutenir les écosystèmes nationaux de start-up, ainsi que le projet d'un Forum annuel Vietnam - Azerbaïdjan sur les start-up et l'investissement, qui servira de plateforme de dialogue stratégique.

Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, s'est dit optimiste quant au développement de la coopération économique, soulignant que les échanges bilatéraux ont dépassé les 100 millions de dollars au premier trimestre de cette année, avec un potentiel de croissance important. Les atouts du Vietnam en matière d'exportation de produits transformés et de produits agricoles de haute qualité pourraient compléter le marché azerbaïdjanais. Parallèlement, le secteur énergétique azerbaïdjanais, notamment les projets pétroliers et d'énergies renouvelables, demeure un domaine de collaboration clé, avec des accords récents visant à explorer des activités conjointes dans le secteur pétrolier et gazier.

Les deux pays ont également convenu de renforcer leur coopération dans les infrastructures de transport, notamment les liaisons ferroviaires, routières, aériennes et maritimes, en s'appuyant sur la mer Caspienne pour une meilleure connectivité.

Les efforts continus de diversification économique de l'Azerbaïdjan et son environnement d'investissement attractif, illustrés par les zones franches et les parcs industriels, renforcent ce partenariat, a affirmé Elnur Aliyev, premier vice-ministre du ministère azerbaïdjanais de l’Économie.

Le Forum d'affaires Vietnam - Azerbaïdjan 2025 marque notamment une nouvelle étape dans la stratégie visant à connecter l'écosystème d'innovation du Vietnam à l'échelle mondiale. Grâce à la coopération internationale, notamment avec des partenaires dynamiques comme l'Azerbaïdjan, le Vietnam pourrait promouvoir davantage l'investissement dans les technologies et les start-up numériques, et de rehausser la compétitivité nationale dans un contexte de mondialisation.

