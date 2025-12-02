Le Vietnam et le Laos publient une Déclaration commune

Le Vietnam et le Laos ont publié une Déclaration commune à l'occasion de la visite d'État au Laos du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, au cours de laquelle il a participé aux célébrations du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos et coprésidé une rencontre de haut niveau entre le PCV et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Les activités ont été menées à l'invitation du secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, et de son épouse, les 1er et 2 décembre 2025.

Durant sa visite, le secrétaire général Tô Lâm a eu un entretien avec le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, des entrevues avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, le président de l'Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane. Il a coprésidé la rencontre de haut niveau entre le PCV et le PPRL ; déposé des couronnes au Monument du Soldat inconnu ; assisté à l'inauguration du Parc de l'Amitié Laos-Vietnam ; rendu visite aux anciens dirigeants de haut rang du Parti et de l'État lao ; prononcé un discours de politique générale à l'Académie nationale de politique et d'administration publique du Laos, et participé à plusieurs autres activités importantes dans le pays.

Les deux parties ont salué les avancées majeures et historiques obtenues par les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Elles ont affirmé que le partage d'expériences et l'adaptation de politiques novatrices dans l'édification du Parti, la lutte anticorruption, le développement économique, la formation de ressources humaines de qualité et la préparation du Congrès national de chaque Parti ont contribué à maintenir la stabilité politique, à stimuler le développement socio-économique, à renforcer la défense et la sécurité, et à élargir les relations extérieures.

Les deux parties ont convenu d'approfondir leur relation vers un nouveau niveau, définie comme "Grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et cohésion stratégique". Cette orientation reflète une vision commune, des intérêts stratégiques étroitement liés et la volonté d'accompagner à long terme pour le développement durable, la résilience et la prospérité commune des deux nations.

Elles ont affirmé que ce partenariat stratégique constitue la base pour approfondir la coopération, notamment en matière de vision et d'objectifs, de politiques et de stratégies de développement, d'infrastructures et d'espace de développement, d'éducation, de formation et de développement des ressources humaines, renforçant ainsi la sécurité et le développement durable des deux pays.

Les deux pays se sont engagés à préserver et promouvoir les relations de grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique fondées par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'élever le niveau de confiance stratégique. Les relations Vietnam - Laos, Laos - Vietnam demeurent une priorité absolue dans la politique extérieure de chaque pays. Elles constituent un partenariat exemplaire, de portée stratégique et de long terme, et l'un des facteurs déterminants du succès des causes révolutionnaires de chaque nation.

Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à poursuivre de nouveaux jalons de développement et à organiser avec succès les congrès nationaux de chaque Parti. Elles visent, d'ici 2045 - à l'occasion du centenaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam - à faire du pays une nation développée à revenu élevé ; et d'ici 2055 - centenaire de la fondation du Parti populaire révolutionnaire lao - à faire du Laos un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de mettre en œuvre de manière efficace le cadre de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de la cohésion stratégique dans l'ère de développement actuelle. Elles ont convenu de renforcer la cohésion stratégique dans les relations politiques entre les deux Partis et les deux États, considérée comme le pilier central orientant la coopération globale Vietnam - Laos.

Elles ont également décidé d'intensifier la coopération dans l'édification du Parti et du système politique, ainsi que la mise en œuvre d'initiatives innovantes en matière de développement socio-économique, de stabilité macroéconomique et d'intégration internationale.

Les deux parties ont souligné l'importance stratégique du renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, pilier important des relations spéciales Vietnam - Laos.

Elles ont convenu de coordonner leurs efforts pour garantir la sécurité politique, l'ordre social, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale ; construire la posture de défense et la sécurité stratégiquement liées, se soutenir dans la prévention des menaces traditionnelles et non traditionnelles ; mettre en œuvre de manière substantielle et effective les protocoles, accords et mémorandums d'entente entre le ministère de la Défense et le ministère de la Police du Vietnam et du Laos, ainsi que d'autres accords ; et édifier une frontière pacifique, stable, amicale et propice au développement durable.

Les deux parties ont affirmé que la sécurité de chaque pays est étroitement liée à celle de l'autre, et ont réitéré leur détermination à ne pas laisser les forces hostiles utiliser le territoire de l'un pour nuire à l'autre ou diviser les relations spéciales Vietnam - Laos.

Elles ont convenu de renforcer la coordination efficace pour prévenir les complots d'évolution pacifique et de renversement violent par des forces hostiles, tout en luttant contre les arguments déformés et erronés visant à diviser les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Les deux parties ont souligné l'importance de consultations et de soutien mutuel pour renforcer la défense et la sécurité. Elles ont convenu de renforcer la coopération en matière de formation, d'exercices militaires, de lutte contre le terrorisme, le contrôle des frontières et la criminalité transfrontalière, en particulier la drogue et la cybercriminalité.

Elles ont salué l'ouverture de la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï et prévoient sa ratification rapide. Elles ont également convenu de lier davantage coopération défense-sécurité et développement socio-économique, de renforcer les échanges d'amitié aux frontières et de coordonner la recherche et le rapatriement des restes de soldats, volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos, ainsi que la restauration des monuments symbolisant l'amitié Vietnam - Laos.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur détermination politique pour réaliser une percée stratégique dans la coopération économique, commerciale, d'investissement et de développement des infrastructures, faisant de ce secteur un pilier du partenariat stratégique, à la hauteur de la relation spéciale Vietnam - Laos.

La mise en service du Port n°3 - port international Laos - Vietnam symbolise cette connexion stratégique en termes d'espace de développement. Elles se sont engagées à assurer la sécurité économique et énergétique, et à promouvoir des projets majeurs : chemin de fer Vientiane Vung Ang, transmission électrique du Nord du Laos au Vietnam, exploitation minière et dépôt stratégique de carburant à la frontière.

Le Vietnam et le Laos coopèrent également pour mettre en œuvre la construction de l'autoroute Hanoï - Vientiane. Le Vietnam mettra en chantier la construction du tronçon de Vinh au poste frontalier de Thanh Thuy au début de l'année 2026.

Les deux parties se concentrent sur l'extension de corridors économiques, le renforcement de la connectivité et de l'entraide entre les deux économies, notamment dans les domaines institutionnels, financiers, des infrastructures de transport, de la logistique, de l'énergie, des télécommunications et du tourisme, ainsi que la mise en place de chaînes de production et de consommation. Les deux parties ont convenu de donner la priorité à la cession des projets frontaliers à des entreprises des deux pays.

Elles se sont engagées à porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars, à accompagner les entreprises dans la promotion du commerce, la digitalisation des paiements bilatéraux de détail et la mise en œuvre efficace de l'aide vietnamienne, en passant d'une approche extensive à une approche approfondie.

Le secrétaire général Tô Lâm et le secrétaire général, président lao Thongloun Sisoulith ont convenu de renforcer la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité, en priorisant les cadres dirigeants et les politiques d'avantages pour les étudiants des deux pays.

Les deux parties poursuivent la mise en œuvre du protocole de coopération 2022-2027 et du projet d'amélioration de la coopération éducative 2021-2030, en élargissant la formation, le développement des compétences professionnelles, l'enseignement du vietnamien au Laos et du lao au Vietnam.

Elles coordonneront l'organisation d'événements pour l'Année de la solidarité Vietnam - Laos, Laos - Vietnam 2027, moderniseront la communication et l’éducation sur les relations spéciales, en particulier pour la jeunesse et les forces armées.

Les échanges populaires, culturels, sportifs et l'enseignement de l'histoire Vietnam - Laos seront renforcés, tout comme la préservation et la valorisation des sites historiques et la mise en service de monuments symboliques, approfondissant les relations spéciales. Les deux parties continueront à élargir la coopération entre partis, ministères et provinces, en particulier dans les zones frontalières, en échangeant des informations, partageant des expériences et s'entraidant pour un développement mutuel.

Les deux parties ont convenu de renforcer l'échange d’informations, de se consulter en temps opportun et de coordonner étroitement leur soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux, en particulier dans le cadre de l'ASEAN et de ses mécanismes, des Nations unies, des coopérations du sous région Mékong, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'ASEM, afin de préserver la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, tout en renforçant le prestige et la position de chaque pays.

Les deux parties ont réaffirmé la position de principe de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, telle qu'énoncée dans les déclarations de l'ASEAN, et ont souligné l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté ainsi que la liberté de navigation maritime et aérienne dans cette zone. Elles ont appelé à la retenue, à éviter toute action aggravant les tensions, et à régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, et à promouvoir la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en vue d'aboutir rapidement à un Code de conduite (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, y compris la CNUDM de 1982.

Cette visite constitue une activité diplomatique historique, témoignant du profond respect, de l'attention, de l'attachement et du soutien mutuel considérable des deux partis, des deux États et des peuples du Vietnam et du Laos, soulignant que le succès de chaque pays est également un succès commun pour les deux nations.

Les deux parties ont salué les excellents résultats de la visite d'État au Laos du secrétaire général Tô Lâm et de son épouse, la considérant comme une étape majeure ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire des relations Vietnam - Laos.

La visite a renforcé et consolidé la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux pays, tout en stimulant une coopération de développement substantielle, durable et de long terme, contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial.

