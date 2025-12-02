Le secrétaire général Tô Lâm rend visite à des anciens dirigeants du Laos

Dans le cadre de son voyage d’affaires au Laos, le 2 décembre, à Vientiane, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rendu visite et adressé ses vœux de santé aux anciens secrétaires généraux du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), anciens présidents lao Choummaly Sayasone et Bounnhang Vorachith.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Les anciens dirigeants lao ont affirmé suivre de près et avec fierté les réalisations du Vietnam, notamment ses avancées multidimensionnelles et son rythme de croissance économique parmi les plus élevés de l’ASEAN. Ils ont également salué le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène internationale.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa gratitude envers les anciens dirigeants lao pour leur soutien constant au développement du Vietnam et pour les sentiments chaleureux qu’ils ont toujours accordés aux générations successives de dirigeants vietnamiens.

Il a souligné que le Vietnam appréciait hautement les acquis importants du Laos au cours de ses 50 années de construction nationale et de 40 ans de Renouveau. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de soutenir fermement et de manière globale l’œuvre de réforme, de développement socio-économique, de défense et de construction nationale du Laos. Il a également fait part de l’impression profonde laissée par l’esprit d’unité du peuple lao, la clairvoyance du PPRL et la force de ses forces armées observées lors des célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que lors de cette visite, les deux parties étaient convenues d’élever leur relation au niveau de "Grande amitié, solidarité spéciale, coopération intégrale et lien stratégique", reflétant une vision commune et des intérêts stratégiques étroitement imbriqués, orientant une coopération durable pour la résilience et la prospérité des deux nations.

Tô Lâm a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachaient la plus haute importance à la préservation et au développement des relations spéciales Vietnam - Laos. Il s’est engagé à travailler avec le Laos pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus, notamment les orientations stratégiques en matière de coopération économique, de défense-sécurité, de culture, d’éducation, de connectivité des infrastructures ainsi que les nouveaux contenus adoptés lors des entretiens de haut niveau.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Il s’est dit confiant que les deux pays disposeraient de toutes les bases nécessaires pour approfondir davantage leur partenariat, porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars puis à 10 milliards de dollars dans un avenir proche, renforcer la connectivité stratégique, notamment dans les infrastructures de transport terrestre, aérien, ferroviaire et maritime, ainsi que dans l’énergie, en particulier les énergies renouvelables et propres. Il a également appelé à intensifier la formation des cadres et la coopération en science et technologie.

Il a exprimé le souhait que les anciens dirigeants lao continuent d’apporter leurs conseils, leurs contributions et leur précieuse expérience au développement des relations bilatérales.

Les anciens dirigeants lao ont assuré qu’ils conserveraient pour toujours leurs meilleurs souvenirs et sentiments envers le Vietnam et son peuple. Ils ont souhaité que les générations futures de dirigeants continuent de cultiver ces relations spéciales et de promouvoir auprès des populations, notamment de la jeunesse des deux pays, la tradition de solidarité étroite entre les deux pays.

VNA/CVN