Les députés discutent de l'amélioration de la santé de la population

|Séance de travail de la XVe Assemblée nationale, le 2 décembre.
|Photo : Doan Tân/VNA/CVN
Le projet de résolution définit six groupes de missions : renouveler profondément la pensée et l’action dans le travail de direction ; perfectionner les institutions et renforcer les capacités du système de santé ; améliorer l’éthique médicale et développer des ressources humaines de haute qualité ; accélérer la réforme du financement de la santé ; promouvoir les avancées scientifiques et technologiques ; et encourager le développement du secteur privé de la santé.
Le projet de résolution se concentre sur des questions stratégiques et véritablement novatrices. Parmi celles-ci figure un groupe de politiques visant à réduire les coûts de santé pour la population. À partir de 2026, des examens médicaux périodiques gratuits seront assurés au moins une fois par an selon les groupes de population et une feuille de route prioritaire ; les frais d’hospitalisation seront exonérés à un niveau de base, adapté aux conditions socio-économiques du pays.
Le texte prévoit également des politiques concernant les régimes de rémunération et d’indemnités pour le personnel médical ; la formation spécialisée dans le domaine de la santé ; ainsi que des solutions relatives au foncier, à la fiscalité et aux finances.
Les objectifs spécifiques sont : atteindre d’ici 2030 un taux de 100% de la population disposant d’un dossier de santé électronique et bénéficiant d’un suivi médical tout au long de la vie ; maintenir ce taux jusqu’en 2035 ; réduire le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans à moins de 15% d’ici 2030, puis à moins de 13% d’ici 2035.
Le budget total prévu pour la période 2026-2035 s’élève à 125.478 milliards de dôngs (4,76 milliards de dollars), répartis en cinq projets composants.
VNA/CVN