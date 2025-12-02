icon search
mask
Politique
Les députés discutent de l'amélioration de la santé de la population

Selon le programme de travail de la 10e session de la XVe Assemblée nationale, les députés débattent, le 2 décembre, en séance plénière du Projet de résolution sur un certain nombre de mécanismes et de politiques novateurs en matière de protection, de soins et d’amélioration de la santé de la population ; de la politique d’investissement pour le Programme cible national sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035 ; ainsi que de la politique d’investissement pour le Programme cible national de modernisation et d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation pour la période 2026-2035.

>> Les députés s'attaquent aux obstacles et améliorent l'efficacité de l'utilisation des terres

>> L’Assemblée nationale débat du projet de loi sur la géologie et les minéraux

>> Vers une Assemblée nationale moderne et efficace

Séance de travail de la XVe Assemblée nationale, le 2 décembre.
Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le projet de résolution définit six groupes de missions : renouveler profondément la pensée et l’action dans le travail de direction ; perfectionner les institutions et renforcer les capacités du système de santé ; améliorer l’éthique médicale et développer des ressources humaines de haute qualité ; accélérer la réforme du financement de la santé ; promouvoir les avancées scientifiques et technologiques ; et encourager le développement du secteur privé de la santé.

Le projet de résolution se concentre sur des questions stratégiques et véritablement novatrices. Parmi celles-ci figure un groupe de politiques visant à réduire les coûts de santé pour la population. À partir de 2026, des examens médicaux périodiques gratuits seront assurés au moins une fois par an selon les groupes de population et une feuille de route prioritaire ; les frais d’hospitalisation seront exonérés à un niveau de base, adapté aux conditions socio-économiques du pays.

Le texte prévoit également des politiques concernant les régimes de rémunération et d’indemnités pour le personnel médical ; la formation spécialisée dans le domaine de la santé ; ainsi que des solutions relatives au foncier, à la fiscalité et aux finances.

Les objectifs spécifiques sont : atteindre d’ici 2030 un taux de 100% de la population disposant d’un dossier de santé électronique et bénéficiant d’un suivi médical tout au long de la vie ; maintenir ce taux jusqu’en 2035 ; réduire le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans à moins de 15% d’ici 2030, puis à moins de 13% d’ici 2035.

Le budget total prévu pour la période 2026-2035 s’élève à 125.478 milliards de dôngs (4,76 milliards de dollars), répartis en cinq projets composants.

VNA/CVN

#Assemblée nationale #député #santé #hospitalisation

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top