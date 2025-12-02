Les députés discutent de l'amélioration de la santé de la population

Selon le programme de travail de la 10 e session de la XV e Assemblée nationale, les députés débattent, le 2 décembre, en séance plénière du Projet de résolution sur un certain nombre de mécanismes et de politiques novateurs en matière de protection, de soins et d’amélioration de la santé de la population ; de la politique d’investissement pour le Programme cible national sur les soins de santé, la population et le développement pour la période 2026-2035 ; ainsi que de la politique d’investissement pour le Programme cible national de modernisation et d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation pour la période 2026-2035.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le projet de résolution définit six groupes de missions : renouveler profondément la pensée et l’action dans le travail de direction ; perfectionner les institutions et renforcer les capacités du système de santé ; améliorer l’éthique médicale et développer des ressources humaines de haute qualité ; accélérer la réforme du financement de la santé ; promouvoir les avancées scientifiques et technologiques ; et encourager le développement du secteur privé de la santé.

Le projet de résolution se concentre sur des questions stratégiques et véritablement novatrices. Parmi celles-ci figure un groupe de politiques visant à réduire les coûts de santé pour la population. À partir de 2026, des examens médicaux périodiques gratuits seront assurés au moins une fois par an selon les groupes de population et une feuille de route prioritaire ; les frais d’hospitalisation seront exonérés à un niveau de base, adapté aux conditions socio-économiques du pays.

Le texte prévoit également des politiques concernant les régimes de rémunération et d’indemnités pour le personnel médical ; la formation spécialisée dans le domaine de la santé ; ainsi que des solutions relatives au foncier, à la fiscalité et aux finances.

Les objectifs spécifiques sont : atteindre d’ici 2030 un taux de 100% de la population disposant d’un dossier de santé électronique et bénéficiant d’un suivi médical tout au long de la vie ; maintenir ce taux jusqu’en 2035 ; réduire le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans à moins de 15% d’ici 2030, puis à moins de 13% d’ici 2035.

Le budget total prévu pour la période 2026-2035 s’élève à 125.478 milliards de dôngs (4,76 milliards de dollars), répartis en cinq projets composants.

VNA/CVN