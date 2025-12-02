Le Vietnam salue le modèle de coopération économique bilatérale avec la Thaïlande

Lors du 9 e examen de la politique et des pratiques commerciales de la Thaïlande qui s'est tenu le 1 er décembre à Genève, la Mission permanente du Vietnam, dirigée par l'ambassadeur Mai Phan Dung, a vivement félicité Bangkok pour ses réalisations économiques et son développement remarquables.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de cette session, le chef de la Mission permanente du Vietnam a souligné la position de la Thaïlande en tant qu'économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et l'une des puissances économiques majeures d'Asie, affichant un Produit intérieur brut (PIB) de près de 526 milliards de dollars. L'intégration profonde de la Thaïlande au marché mondial se reflète également par une augmentation significative du ratio commerce/PIB, passé de près de 98% en 2020 à environ 137% en 2024, plaçant le pays parmi les dix premières nations commerçantes d'Asie et aux 27e et 23e rangs mondiaux pour les exportations et les importations respectivement.

Par ailleurs, l'investissement direct étranger (IDE) continue de jouer un rôle moteur dans l'économie thaïlandaise, avec un afflux de capitaux dépassant les 10 milliards de dollars en 2024. Le stock d'investissements étrangers dans le pays a progressé de 20% pour atteindre près de 353 milliards de dollars, des capitaux qui versent principalement les secteurs manufacturiers et financiers, a indiqué le chef de la Mission vietnamienne.

Abordant les mesures de défense commerciale, Hanoï a plaidé pour que Bangkok garantisse une objectivité et une transparence totales dans ses enquêtes et l'application de droits antidumping, en en stricte conformité avec l'Accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La partie vietnamienne a invité son partenaire à envisager la levée de ces barrières afin de fluidifier l'accès aux exportations vietnamiennes.

Sur la scène multilatérale, l'ambassadeur Mai Phan Dung a également loué l'engagement fort de la Thaïlande envers l'OMC et le système commercial fondé sur des règles, soulignant sa participation active à des initiatives bénéfiques tant pour les entreprises que pour les consommateurs à l'échelle mondiale.

La coopération bilatérale, qui s'appuie sur la plateforme de l'ASEAN ainsi que sur le Partenariat économique global régional (RCEP) et divers accords de libre-échange, s'est considérablement intensifiée dans les domaines du commerce, de l'investissement et du soutien aux petites et moyennes entreprises. Les relations économiques Vietnam - Thaïlande sont considérées comme l'un des modèles les plus réussis au sein de l'ASEAN.

Forts d'une confiance politique mutuelle et le dynamisme des échanges commerciaux, les deux pays continuent de démontrer que la coopération régionale, via l'ASEAN et des accords tels que le RCEP, demeure la clé de la prospérité commune. Hanoï souhaite poursuivre sa coopération plus étroite avec Bangkok afin de tirer le meilleur parti des accords de libre-échange et des autres cadres de coopération existants, au profit de la prospérité commune.

Avant cette session, la Mission permanente du Vietnam, en coordination avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, avait soumis plusieurs questions sur les politiques thaïlandaises et œuvré de concert avec les autres membres de l'ASEAN pour présenter une déclaration commune valorisant le rôle de la Thaïlande dans l'organisation régionale et à l'OMC.

VNA/CVN