Un nouveau symbole de l’amitié Vietnam - Laos inauguré à Vientiane

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos, de sa participation à la célébration du 50 e anniversaire de la Fête nationale lao et de la coprésidence de la Réunion de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et son épouse ont assisté, le 2 décembre à midi, à la cérémonie d’inauguration du Parc de l’Amitié Laos - Vietnam à Vientiane.

>> Le secrétaire général du PCV assiste au banquet d’État offert par le Laos

>> Célébration solennelle du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos

>> Le PM Pham Minh Chinh arrive au Laos pour une série d’événements de haut niveau

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Étaient également présents le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, et son épouse.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Chi Dung a souligné qu’il s’agissait d’un événement particulièrement important, marquant une nouvelle étape dans les relations entre les deux Partis et les deux États.

Afin que le Parc de l’Amitié Laos - Vietnam devienne, dans les années à venir, un patrimoine spirituel durable, digne de l’amitié entre les deux pays, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a appelé les organismes concernés à continuer d’y accorder une attention particulière, à mobiliser des ressources adéquates, à renforcer la gestion et la coordination pour assurer une exploitation efficace du projet, à la hauteur des attentes des deux peuples.

Le vice-Premier ministre a exprimé sa conviction que, dans le sillage du Parc de l’Amitié Laos - Vietnam, de nombreuses autres œuvres et projets importants verraient le jour à l’avenir.

Lors de l’inauguration, Thongsalith Mangnomek, chef du Bureau du Comité central du PPRL, a souligné que l’ouvrage n’était pas seulement un symbole des relations bilatérales, mais également un espace destiné aux activités culturelles, au repos, au sport, aux loisirs des jeunes générations, ainsi qu’un lieu d’éducation sur l’amitié traditionnelle Laos - Vietnam.

Thongsalith Mangnomek, au nom du Comité central du Parti, du gouvernement et du peuple lao, a reçu cet ouvrage de grande importance et a exprimé sa gratitude envers le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leurs contributions en efforts, en compétences et en ressources financières à la réalisation de cette œuvre d’une portée historique.

Le parc couvre plus de 30.000 m², pour un investissement total de plus de 340 milliards de dôngs, dont 9 milliards de kips de contrepartie du gouvernement lao (équivalant à plus de 10 milliards de dôngs) et 330 milliards de dôngs d’aide non remboursable du gouvernement vietnamien.

Situé dans une zone appelée à devenir un grand centre urbain de Vientiane, avec un design culturel et écologique moderne imprégné de l’identité des deux nations, le parc constitue non seulement un espace communautaire, mais aussi un symbole vivant d’une amitié fidèle, durable et rare dans l’histoire mondiale.

VNA/CVN