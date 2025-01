Hai Phong maintient un taux de croissance à deux chiffres pendant 10 années consécutives

2024 a été la 10e année consécutive où la ville a maintenu une croissance à deux chiffres, selon les données publiées par le Bureau des statistiques de Hai Phong le 6 janvier.

Le PIBR de la ville a été estimé à près de 288,5 billions de dôngs (11,4 milliards d'USD) l'année dernière, en hausse de 11% par rapport à 2023.

2024 est également la première année où Hai Phong est entrée dans le top cinq des provinces et villes ayant les plus grandes économies du pays, avec plusieurs indicateurs socio-économiques achevés plus tôt que prévu et dépassant les objectifs fixés.

Les recettes totales du budget de l'État de la ville ont atteint plus de 118,3 billions de dôngs (4,66 milliards d'USD), dépassant de près de 21% l'objectif assigné par le gouvernement central et de 11% l'objectif assigné par le Conseil populaire municipal.

Le capital d'investissement dans la ville a augmenté de plus de 10%, les ventes au détail et les revenus des services de 13,6%, l'indice de production industrielle (IIP) de 15,4% et l'indice des prix à la consommation (CPI) de 3,1%.

La ville a également continué d'être une destination attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers, avec un capital d'investissement total atteignant plus de 211 billions de dôngs (8,3 milliards d'USD), en hausse de plus de 10% par rapport à 2023.

Sur ce total, près de 5 milliards d'USD étaient des capitaux provenant d'investissements directs étrangers (IDE), en hausse de près de 7% par rapport à 2023. Il comprenait 126 nouveaux projets avec un capital enregistré de plus de 750 millions d'USD et 72 projets ajustés d'une valeur de 3,7 milliards d'USD.

VNA/CVN