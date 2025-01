Hô Chi Minh-Ville : renforcer de la promotion du commerce et des investissements en 2025

Dans l'après-midi du 6 janvier, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) a organisé une conférence bilan des activités de promotion du commerce et des investissements en 2024 et de déploiement des tâches en 2025.

>> Hô Chi Minh-Ville lance l'indice de compétitivité départementale, sectorielle et locale en 2024

>> Hô Chi Minh-Ville lève les obstacles pour la communauté d'affaires japonaise

>> Ouverture du programme "Essences des villages artisanaux et spécialités régionales"

Près de 200 activités de promotion en 2024

Lors de la conférence, le directeur de l'ITPC, Trân Phu Lu, a déclaré qu'en 2024, son agence de promotion avait conseillé au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville de mettre en œuvre un total de 195 activités de promotion du commerce et des investissements, soit une augmentation de 35,42% par rapport à 2023, dont 82 programmes de promotion du commerce dans le pays (+13,89%), 23 à l'étranger (+76,92%). Tout cela a contribué à soutenir activement les entreprises pour élargir leurs marchés et renforcer la coopération en matière d'investissement, en promouvant la croissance économique de la localité.

Ainsi, l'ITPC a organisé de nombreuses activités de promotion du commerce et des investissements en 2024 telles que le Salon international de l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville (HCMC FOODEX 2024); l’Espace d'exposition des produits et services de croissance verte (GRECO 2024) dans le cadre du 5e Forum économique de Hô Chi Minh-Ville; des événements de promotion du commerce, de l’investissements, du tourisme et de la culture vietnamienne à l'étranger (Journée de Hô Chi Minh-Ville à Osaka, Japon) en collaboration avec les services et branches municipales; l’espace d'exposition présentant Hô Chi Minh-Ville au pavillon national du Vietnam lors de CAEXPO 2024…

L'ITPC a notamment organisé une série de programmes de promotion des investissements en lien avec les visites des dirigeants de Hô Chi Minh-Ville aux États-Unis et en Australie, visant à renforcer la coopération avec des entreprises stratégiques majeures telles que NVIDIA, Hyosung, la Banque mondiale et UOB. Ont eu lieu de nombreuses conférences bilan du programme de coopération et de développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces et villes de nombreuses régions du pays, dont le delta du Mékong, les hauts plateaux du Centre, la Côte centrale, le Centre-Nord et certaines localités du Nord et une activité annuelle de promotion du commerce, aidant les localités du pays à promouvoir et à présenter les produits et spécialités des villages artisanaux à Hô Chi Minh-Ville avec le programme "Quintessence des villages artisanaux et spécialités régionales", entre autre.

Surmonter les difficultés du monde des affaires

Selon le directeur Trân Phu Lu, en 2025, l'ITPC fixe des objectifs et des solutions clés pour contribuer à la mise en œuvre efficace des tâches de développement socio-économique de Hô Chi Minh-Ville, en se concentrant particulièrement sur l'élimination des difficultés rencontrées par le monde des affaires; en mobilisant un maximum de ressources, en promouvant l’expansion de l’exportations vers les marchés traditionnels potentiels et nouveaux, ainsi qu’en aidant les entreprises à accélérer leur transformation numérique et verte.

L'objectif de la localité est d'assurer une croissance stable des exportations de matières premières visant un taux de croissance à deux chiffres, en exploitant efficacement la feuille de route de réduction fiscale des accords de libre-échange de nouvelle génération tels que CPTPP, EVFTA, RCEP ou UKVFTA.

Par ailleurs, les activités de promotion des investissements de l'ITPC sont prioritaires pour attirer des projets dans les industries de haute technologie et les domaines à haute valeur ajoutée, moins gourmands en main d'œuvre et conformes à l'orientation commune de développement de Hô Chi Minh-Ville.

Les méthodes de promotion seront également élargies et diversifiées, plus étroitement liées à la promotion du commerce et du tourisme, afin de mieux créer des opportunités de coopération avec les partenaires stratégiques traditionnels ainsi que les marchés émergents. Le travail de promotion sur place continuera d'être renforcé, encourageant les projets d'investissement à se développer ou à réinvestir, en particulier auprès des grands investisseurs et des sociétés multinationales qui ont réalisé des projets réussis au Vietnam.

Les activités de coopération interrégionale entre Hô Chi Minh-Ville et d’autres provinces et villes du pays devraient favoriser le développement de régions économiques dynamiques et renforcer les liens de la chaîne d'approvisionnement nationale.

Hô Chi Minh-Ville se concentre également sur le développement des infrastructures de transport interrégionales, des infrastructures urbaines, de la protection de l'environnement, du traitement des déchets et de l'application de la haute technologie dans l'économie numérique, l'intelligence artificielle et la technologie 5G. Elle fait appel à de nouvelles zones urbaines pour attirer les intellectuels et les investisseurs. L’écosystème de promotion numérique est enrichi de plateformes en ligne, de salons virtuels et de formations aux compétences numériques. L'ITPC continue aussi d'améliorer sa compétitivité en organisant les 4es Prix de l'innovation pour promouvoir le développement socio-économique de la localité.

"En tant que pont entre les agences étatiques de gestion, les investisseurs et le monde des affaires, l'ITPC s'engage à poursuivre ses efforts pour coordonner les agences diplomatiques, les organismes de promotion et les associations pour accompagner les entreprises dans les activités de promotion du commerce et des investissements en 2025 avec pour objectif d’atteindre les meilleurs résultats, contribuant ainsi au développement durable et à la prospérité de Hô Chi Minh-Ville", a affirmé le directeur Trân Phu Lu.

Texte et photos : Tân Dat/CVN