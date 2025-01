Vietnam SuperPort coopère avec des partenaires stratégiques

Vietnam SuperPort a signé le 7 janvier un protocole d'accord stratégique avec l'Institut de développement et de stratégie des transports du ministère vietnamien des Transports et le Département 16 du Groupe de chemins de fer chinois (qui fait partie de China Railway Construction Corporation) sur la coopération pour développer l'infrastructure logistique ferroviaire.

>> La transformation numérique développe l’e-commerce et la logistique

>> Logistique : les entreprises subissent la pression de "passer au vert"

>> Le PM Pham Minh Chinh fixe les tâches clés pour développer le secteur logistique

L'accord de collaboration marque un moment charnière dans les efforts du Vietnam pour faire progresser son industrie logistique et renforcer ses relations commerciales avec d'autres pays de la région. Il représente une étape majeure dans la création d'opportunités de croissance dans les secteurs des transports, de la logistique et du commerce du Vietnam, tout en favorisant la coopération internationale et en contribuant au développement économique durable.

Photo : Viet An/CVN

En tirant parti de l'expertise de ces acteurs clés, le projet vise à positionner le Vietnam comme une plaque tournante cruciale dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales, contribuant ainsi à terme à la croissance économique et à la compétitivité internationale du pays. L'accord représente également un bond en avant significatif dans les capacités logistiques et de transport du Vietnam.

Le protocole d'accord décrit la mise en œuvre d'une stratégie de développement du réseau ferroviaire national pour optimiser le transport efficace des marchandises vers et depuis le Vietnam SuperPort. Ce partenariat examinera le développement de nouvelles lignes ferroviaires et de terminaux reliant le port, dans le but de renforcer la capacité logistique et de positionner le Vietnam SuperPort comme un centre de transbordement clé le long de la ligne ferroviaire Lao Cai - Hanoi - Hai Phong - Quang Ninh. L'initiative devrait faciliter le mouvement rentable des marchandises à l'intérieur du Vietnam et à travers ses frontières.

Le protocole d'accord entre Vietnam SuperPort et le Département 16 du Groupe de chemins de fer chinois porte sur la collaboration dans la construction d'un terminal de fret ferroviaire au Vietnam SuperPort et le développement d'une ligne ferroviaire reliant le réseau ferroviaire national du Vietnam. Le partenariat vise à soutenir la logistique transfrontalière et l'approche multimodale du SuperPort en accélérant la connectivité entre le Vietnam, la Chine et la région de l'ASEAN. Vietnam SuperPort offrira des solutions logistiques intégrées, notamment la manutention du fret, la gestion des entrepôts et le transport multimodal, qui amélioreront l'efficacité et la compétitivité des services ferroviaires.

Dr Yap Kwong Weng, PDG de Vietnam SuperPort, a souligné l'importance de ces partenariats dans la réalisation de la vision d'un port logistique multimodal. Le projet s'étend sur 83 hectares et intégrera le transport routier, aérien, maritime et ferroviaire. "Le développement de l'industrie logistique en lien avec les infrastructures de transport, en particulier les nouveaux plans directeurs ferroviaires, améliorera la capacité logistique nationale et renforcera l'intégration du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale", a déclaré le Dr Yap Kwong Weng.

Nguyen Thi Phuong Hien, directrice adjointe de l'Institut de développement et de stratégie des transports, a déclaré : "Vietnam SuperPort est un développeur majeur d'infrastructures logistiques avec une vision stratégique, favorisant la connectivité de la chaîne d'approvisionnement dans la région tout en s'alignant sur l'objectif de développement durable. Il s'est engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2040. Cet objectif est pleinement conforme à la feuille de route du ministère des Transports pour le développement d'un système de transport vert et durable". "L'importance stratégique de ce partenariat contribuera à promouvoir un développement efficace des infrastructures, à soutenir les objectifs de croissance de l'industrie logistique et à renforcer les relations commerciales entre le Vietnam et les pays de la région", a-t-elle ajouté.

VNA/CVN