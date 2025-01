Les entreprises européennes voient un avenir prometteur au Vietnam

>> Binh Phuoc recherche des investissements auprès des entreprises européennes

>> Binh Phuoc présente son potentiel aux entreprises européennes

>> EuroCham : les entreprises européennes au Vietnam affichent plus d’optimisme

Photo : VNA/CVN

L'indice BCI d'EuroCham a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans, passant de 46,3 au quatrième trimestre 2023 à 61,8 au quatrième trimestre 2024. Ce résultat reflète l’optimisme de la communauté d’affaires européenne quant aux perspectives économiques du Vietnam et témoigne de l’incroyable résilience du pays face aux fluctuations mondiales notables, consolidant ainsi sa position de centre commercial et d’investissement régional.

Selon le président d'EuroCham Vietnam, Bruno Jaspaert, cette nette augmentation de la confiance reflète la reconnaissance de la transformation politique et économique du Vietnam au cours des dernières années. Le rapport BCI pour le quatrième trimestre 2024 montre également que, malgré les défis mondiaux, l'environnement d'investissement positif du Vietnam continue de créer de nombreuses nouvelles opportunités pour les entreprises européennes.

Expliquant plus en détail l'augmentation de l'indice BCI, le représentant d'EuroCham a également souligné que de nombreux facteurs, tels que les réformes économiques en cours au Vietnam et le rôle central du pays dans la tendance mondiale du développement durable, ont contribué à cette amélioration. En particulier, de nombreux participants à l’enquête ont identifié la "double transformation" – numérique et verte – comme jouant un rôle important dans les évaluations positives.

Une destination d’investissement idéale

L’un des points forts les plus notables de l’indice BCI au quatrième trimestre 2024 est que 75% des participants à l’enquête ont déclaré qu’ils recommanderaient le Vietnam comme destination d’investissement idéale. Ce chiffre souligne la reconnaissance croissante de l'importance stratégique du Vietnam, notamment avec sa forte croissance et ses infrastructures en expansion, qui continuent d'attirer les entreprises européennes cherchant à étendre leurs opérations dans cette région.

Parmi ces secteurs figurent la technologie, la fabrication, le tourisme et les énergies renouvelables. Cela montre également que les entreprises européennes ont de plus en plus confiance dans le Vietnam en tant que destination d'investissement. L'attractivité des investissements témoigne des bases solides de la politique commerciale et économique.

Avec des politiques appropriées, des améliorations continues des infrastructures et un environnement des affaires de plus en plus favorable, le Vietnam pourra continuer à attirer les investissements et à promouvoir une croissance durable dans les années à venir.

VNA/CVN