Le Vietnam entend exporter 10 milliards d'USD de fruits et légumes en 2030

Les exportations de fruits et légumes devraient atteindre un record de plus de 7,2 milliards d'USD en 2024. Il est prévu qu’en 2025, le fruit de la passion vietnamien sera autorisé à être exporté vers les États-Unis. Les exportations de fruits et légumes ont enregistré un bond au cours de la dernière décennie.

Les accords de libre-échange soutiennent les exportations de fruits et légumes

Selon l’Association des fruits et légumes du Vietnam, au cours de la période 2020-2024, ce secteur a été confronté à de nombreuses difficultés, et les exportations de fruits et légumes ont connu une baisse continue de 2020 à 2022 en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19.

Cependant, à partir de 2023, avec le contrôle mondial de la pandémie, les exportations de fruits et légumes du Vietnam ont rapidement repris de la vitesse et ont atteint un taux de croissance élevé à la fin de l’année. Le chiffre d’affaires des exportations pour l’ensemble de l’année 2023 a atteint 5,6 milliards d'USD, contre près de 3,4 milliards d'USD en 2022, soit une augmentation de 67%. Poursuivant la forte croissance de 2023, les exportations de fruits et légumes en 2024 ont fait un bond spectaculaire pour atteindre près de 7,2 milliards d'USD, soit une augmentation de 27,1% par rapport à 2023.

Le marché d’exportation des fruits du Vietnam s’est élargi et a connu une forte croissance grâce à la mise en œuvre d’accords de libre-échange (ALE), tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Partenariat économique régional complet (RCEP), l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), l’Accord de libre-échange Royaume-Uni - Vietnam (UKVFTA) et l’Accord de libre-échange de l’ASEAN (ACFTA). Le secteur des fruits et légumes vietnamiens a réussi à conquérir plus de 80 pays et régions du monde, ses principaux marchés d’exportation étant la Chine, les États-Unis, la République de Corée, le Japon, la Thaïlande, les Pays-Bas et l’Australie.

Nguyên Thanh Binh, président de l’Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), a indiqué que le Vietnam s’intégrait bien dans l’économie mondiale, et que l’État avait activement négocié et signé 17 ALE pour élargir les marchés d’exportation des fruits et légumes.

En particulier, la Chine a autorisé l’exportation officielle de 12 types de fruits vietnamiens, y compris le durian, ce qui a porté les exportations de fruits et légumes du Vietnam vers la Chine à un nouveau niveau de développement.

Des zones de production concentrées de nombreux fruits principaux à exporter ont été formées. Les producteurs ont continuellement amélioré leur niveau de connaissances en matière de techniques de culture, d’entretien et de culture intensive, et partagé les avantages avec les entreprises pour un développement commun.

Nguyên Thanh Binh a prévu que, dans les années à venir, le marché des exportations continuerait de se concentrer sur les principales régions que sont la Chine, la République de Corée, les pays de l’ASEAN, les États-Unis, le Canada et l’UE. Il existe également des marchés potentiels, tels que l’Inde, les Émirats arabes unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il s’agit d’un grand potentiel pour le secteur des fruits et légumes vietnamiens de continuer à stimuler les exportations dans les années à venir.

Cependant, parallèlement aux avantages, le secteur est également confronté à de nombreux défis, tels que le changement climatique, les ravageurs et les maladies, l’abus d’engrais inorganiques et de pesticides, qui affectent la durée de vie des vergers, le rendement, la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. La concurrence commerciale entre les pays producteurs, les barrières techniques des pays importateurs, en particulier les exigences en matière de quarantaine et de sécurité sanitaire des aliments de plus en plus nombreuses, plus complexes et ayant tendance à augmenter sur tous les marchés.

En ce qui concerne les aspects subjectifs, bien que la productivité et la qualité des fruits et légumes se soient considérablement améliorées dans certaines régions de production traditionnelles, dans l’ensemble, la productivité et la qualité des fruits du Vietnam sont encore inférieurs à la moyenne de la région et du monde, avec un manque de modèles de production en chaîne en raison de la petite taille, de la fragmentation et de la dispersion.

Le taux de perte après récolte est encore élevé, la technologie de traitement après récolte évolue lentement. Le système de distribution et de vente des produits n’est pas encore professionnel. Il manque de liens entre les entreprises, les agriculteurs et les consommateurs. La chaîne de valeur des fruits passe encore par de nombreux intermédiaires, ce qui augmente les coûts.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Hoàng Trung, a évalué que la qualité des produits horticoles vietnamiens s’améliorait de plus en plus et était appréciée par de nombreux marchés. Cependant, face aux exigences de plus en plus élevées du marché, le secteur des fruits et légumes doit se concentrer sur le renforcement des liens entre la production et la consommation, la construction de zones de matières premières et l’augmentation du taux de transformation, a-t-il déclaré.

Outre le marché d’exportation, le secteur des fruits et légumes doit également se concentrer sur l’exploitation du marché intérieur, en fournissant des produits de qualité et sûrs à plus de 100 millions de personnes dans le pays.

Viser un chiffre d’affaires de 10 milliards d'USD

Suite au succès des exportations de fruits et légumes en 2023 et 2024, lors du 5e Congrès de la Vinafruit pour le mandat 2024-2029 qui s’est tenu le 6 janvier, la Vinafruit s’est fixé l’objectif d’atteindre 10 milliards d'USD d’exportation de fruits et légumes en 2030. Pour atteindre cet objectif, l’association se concentrera sur sept missions clés.

Premièrement, organiser des campagnes de sensibilisation pour inciter ses membres à mettre en œuvre les orientations, politiques et lois de l’État, à garantir que les activités des membres soient conformes à l’orientation de développement économique du pays et aux tendances mondiales de développement.

Deuxièmement, améliorer le rôle de pont entre l’État et les entreprises.

Troisièmement, conseiller, guider et encourager ses membres à organiser la production en fonction de la demande du marché, à appliquer des technologies de pointe pour produire des produits de qualité et sûrs pour les consommateurs.

Quatrièmement, soutenir et faciliter la coopération, les coentreprises et les partenariats entre les producteurs et les entreprises pour construire des chaînes d’approvisionnement et de valeur stables et durables, renforçant ainsi la position des fruits et légumes vietnamiens sur le marché mondial.

Cinquièmement, organiser des activités de promotion commerciale, promouvoir l’image des fruits et légumes vietnamiens, aider les entreprises à rechercher et à élargir leurs marchés, et à développer la marque pour améliorer encore la capacité d’exportation des fruits et légumes vietnamiens.

Sixièmement, fournir et mettre à jour des informations spécialisées, des rapports, des analyses et des prévisions aux membres, aux agences gouvernementales et aux médias, afin d’aider tous les segments de la société à mieux comprendre le secteur des fruits et légumes vietnamiens.

Septièmement, encourager davantage d’organisations et d’individus à rejoindre l’Association, à élargir son envergure, à améliorer la qualité de ses activités, à renforcer sa crédibilité et son influence au niveau national et mondial.

