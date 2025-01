Le Vietnam s'engage à créer des conditions favorables pour les investisseurs américains

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réception à Hanoï le 7 janvier pour le fondateur et président de Berggruen Holdings et de l'Institut Berggruen, Nicholas Berggruen, et la directrice de l'Institut Weatherhead d'Asie de l'Est de l'Université Columbia aux États-Unis, Nguyên Thi Liên Hang, le leader du Parti a hautement apprécié leur soutien au développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis au cours des dernières années.

Le Vietnam apprécie et souhaite renforcer les relations avec les États-Unis au profit de son peuple et de ses entreprises, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Attribuant les progrès efficaces du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis aux contributions actives des communautés d'affaires, des universitaires et des citoyens des deux pays, il a suggéré aux invités de continuer à explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de recherche au Vietnam et de concrétiser les accords de coopération existants entre l'Université de Columbia et les universités vietnamiennes.

Alors que le Vietnam vise à devenir un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et une nation développée à revenu élevé d'ici 2045, comme l'a fixé le XIIIe Congrès national du Parti, Tô Lâm a réitéré l'engagement du Vietnam à construire une économie indépendante et autonome tout en adoptant une intégration mondiale approfondie.

Photo : VNA/CVN

Soulignant le rôle essentiel de la science et de la technologie, de l'innovation et des ressources humaines de qualité, il a identifié ces éléments comme des moteurs clés pour renforcer la compétitivité nationale et assurer un développement durable.

Le Vietnam est déterminé à équilibrer efficacement le développement des capacités internes avec la maximisation proactive des opportunités et des ressources externes, a déclaré le dirigeant du Parti.

Nicholas Berggruen et Nguyên Thi Liên Hang ont exprimé leur satisfaction face aux progrès du développement du Vietnam et aux progrès positifs dans les relations Vietnam - États-Unis au cours des dernières années. Ils ont hautement apprécié la vision des dirigeants vietnamiens et du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

Ils se sont engagés à soutenir activement les efforts visant à faire progresser les relations bilatérales et à identifier les opportunités d'investissement appropriées, contribuant ainsi à l'amélioration des relations entre les États-Unis et le Vietnam et aidant le Vietnam à atteindre ses objectifs.

VNA/CVN