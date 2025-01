Les efforts de Kiên Giang pour éradiquer la pêche INN portent leurs fruits

La province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, a réussi à éradiquer toute intrusion de ses bateaux de pêche dans les eaux étrangères depuis août 2024, témoignant ainsi de ses progrès significatifs dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Cette avancée majeure dans la lutte contre la pêche INN place Kiên Giang au cœur de la stratégie vietnamienne visant à retrouver la confiance de la Commission européenne (CE) pour obtenir la levée du "carton jaune" et ainsi redynamiser son industrie halieutique.

Selon le département provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Kiên Giang a délivré des licences à 1.850 des 2.099 navires de pêche qui n'avaient pas encore de documents conformes. Par ailleurs, 2.653 des 3.505 navires de plus de 15 mètres de long utilisent désormais le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT), garantissant des pratiques de pêche durables et légales. Tous les navires opérant en haute mer sont équipés de systèmes de surveillance par satellite en temps réel, permettant un suivi 24 heures sur 24.

Afin de garantir une meilleure transparence et de lutter efficacement contre la pêche INN, la province de Kiên Giang a alloué 3,8 milliards de dôngs (soit environ 149.783 USD) à l'achat d'abonnements à un service de surveillance par satellite, permettant ainsi de suivre en temps réel les activités de 22.350 sorties de pêche.

Pour compléter ces dispositifs techniques, les autorités ont mis en place des patrouilles renforcées et ont durci les sanctions à l'encontre des contrevenants. En 2024, 14 cas impliquant 19 bateaux de pêche ayant violé les eaux étrangères ont été traités. Par ailleurs, 290 infractions liées à des dispositifs de surveillance, ainsi que 480 violations commises en mer ont été sanctionnées. 15 enquêtes sont en cours, et plusieurs poursuites ont déjà été engagées.

Enregistrement et inspection des navires de pêche

Le directeur du service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Huu Toàn, a souligné que l'absence d'infractions dans les eaux étrangères depuis plus de cinq mois témoigne à la fois d'une prise de conscience accrue chez les pêcheurs et de l'efficacité renforcée des dispositifs de surveillance mis en place. Cela est essentiel pour préserver la réputation du Vietnam et renforcer les relations avec les pays voisins.

En 2024, la production halieutique de la province a atteint 430.820 tonnes, soit 99,04% de son objectif. Cependant, ce chiffre est légèrement inférieur à celui de l'année précédente, en raison de l'augmentation des coûts et de l'épuisement des ressources marines. Les navires hauturiers opèrent à une capacité réduite, soulignant l’urgence d’une gestion durable des ressources.

Pour 2025, Kiên Giang prévoit d’intensifier ses efforts dans la lutte contre la pêche INN, en accordant une attention particulière à la prévention des infractions par les navires opérant dans les eaux étrangères.

Les autorités locales prévoient de finaliser l’enregistrement et l’inspection des navires de pêche restants, tout en renforçant les patrouilles. Elles travailleront également en coordination avec les forces compétentes des pays voisins tels que la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et l’Indonésie pour mener des patrouilles prioritaires le long des frontières maritimes. Ces efforts visent à prévenir la pêche INN et à protéger les ressources marines de la région.

Kiên Giang ambitionne d’exploiter 420.300 tonnes de produits halieutiques en 2025, tout en appliquant des pratiques durables et en favorisant la régénération naturelle des ressources marines.

