Les zones économiques frontalières catalysent la croissance de Quang Ninh

Photo : CTV/CVN

Quang Ninh abrite actuellement trois zones économiques frontalières - Mong Cai, Hoành Mô-Dông Van et Bac Phong Sinh - s’étendant sur plus de 144 hectares. Ces zones, véritables poumons économiques de la région, font l’objet d’une exploitation rationnelle et optimisée, capitalisant sur leurs atouts respectifs. Les autorités provinciales ont mis l’accent sur le renforcement des relations économiques avec la Chine, tout en orchestrant un ambitieux programme de modernisation des infrastructures.

En effet, les Douanes de Quang Ninh ont initié un projet pilote novateur de "poste-frontière numérique" au pont Bac Luân 2, dans la ville de Mong Cai. Cette initiative s’accompagne d’une refonte des procédures administratives: allègement des contrôles pour plus de dix catégories de marchandises importées, simplification des formalités, ainsi que des propositions pour actualiser et rationaliser 35 autres démarches. Des mesures ont été mises en place pour dynamiser le commerce transfrontalier entre Mong Cai et Dongxing (Chine) via les postes-frontières et points de passage. En parallèle, les Douanes de Quang Ninh s’engagent activement dans la refonte de leur système informatique, avec pour objectif de déployer un modèle douanier entièrement numérisé.

Les chiffres témoignent du succès de cette politique: selon Trinh Van Nhuân, directeur adjoint des Douanes provinciales, les recettes douanières ont atteint 17.200 milliards de dôngs (équivalent à 67,5 millions d'USD) à la mi-décembre dernier, soit une hausse de 4% sur un an. Plus significatif encore, le nombre d’entreprises opérant dans la zone a bondi de 30%, atteignant 2.046 sociétés.

"Nous continuons à déployer un logiciel de suivi pour évaluer la qualité de nos services. Environ 98 à 99% d’entreprises sont pleinement satisfaites de nos services. Ce niveau de satisfaction est un facteur clé qui attire de plus en plus d’entreprises dans la zone et contribue à l’augmentation du chiffre d’affaires. Pour nous, l’enjeu principal demeure la réforme administrative, en particulier la simplification des procédures, afin d’accélérer leur traitement. L’idée est de lever rapidement les obstacles rencontrés par les entreprises", a ajouté Trinh Van Nhuân.

Photo : CTV/CVN

La zone économique frontalière de Mong Cai se distingue particulièrement par son dynamisme. Bénéficiant d’une position géographique privilégiée et d’infrastructures multimodales (ponts transfrontaliers, ports, zones commerciales), elle a su attirer plus de 120 projets d’investissement, représentant un capital total de 2 milliards d'USD et 24.000 milliards de dôngs. Les recettes fiscales générées par cette zone, estimées à plus de 5.000 milliards de dôngs (19,6 millions d'USD), en font le premier contributeur au budget provincial.

D’après Hoàng Ba Nam, secrétaire du Comité du Parti de Mong Cai, la ville vise à faire de sa zone économique frontalière un pôle économique d’envergure nationale, intégrant commerce transfrontalier, industrie, activités portuaires et services logistiques.

"La ville a récemment concentré ses efforts sur l’élaboration de plans directeurs, notamment le plan stratégique pour la zone économique frontalière. Ces travaux ont permis de définir trois axes majeurs pour le développement économique, à savoir l’économie frontalière, le tourisme et la logistique portuaire, qui seront les moteurs des autres secteurs. Mong Cai a adopté une nouvelle approche visant à concentrer les investissements publics sur le développement des infrastructures essentielles telles que les autoroutes, les infrastructures urbaines, les postes-frontières et les réseaux de transport, afin de stimuler l’investissement privé dans les zones industrielles et les services logistiques", précise-t-il.

L’efficacité de cette stratégie de développement se reflète dans les statistiques globales: le commerce extérieur de la province a atteint 18 milliards d'USD l’année dernière, affichant une croissance de 17% par rapport à 2023. Les zones économiques frontalières s’affirment désormais comme des moteurs essentiels du développement de la province de Quang Ninh, catalysant les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine.

VOV/VNA/CVN