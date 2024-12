Le Vietnam et la Chine intensifient leur coopération au développement

Un entretien sur le renforcement de la coopération au développement Vietnam - Chine a eu lieu le 18 décembre dans la province de Lang Son (Nord), entre le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (ACCID).

Photo : Quang Duy/VNA/CVN

Le projet pilote de portes frontalières intelligentes, la coopération en matière de formation professionnelle et les programmes d'aide au développement social pour les provinces du Nord du Vietnam étaient au centre d’un entretien sur le renforcement de la coopération au développement Vietnam - Chine, tenu le 18 décembre dans la province de Lang Son, entre le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (ACCID).

En fournissant des mises à jour sur la construction d'une frontière intelligente à la paire de postes-frontières Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine), le vice-président du Comité populaire provincial Doàn Thanh Son a déclaré qu’après la signature de l'accord-cadre avec l'administration de la région autonome Zhuang du Guangxi, Lang Son avait accéléré l'extension d’une route spéciale pour les transports de marchandises de quatre à huit et puis à 14 voies, en conformité avec l'infrastructure chinoise.

Le vice-gouverneur de la région autonome Zhuang du Guangxi, Liao Pinhu, a souligné que l’établissement de la porte frontalière intelligente représentait une aspiration mutuelle des deux parties, tout en affirmant une coopération étroite avec Lang Son pour mettre en œuvre le projet.

À ce jour, la Chine a achevé la construction d’infrastructures essentielles, notamment des zones de manutention du fret et un système informatique.

La Chine est prête à soutenir la province vietnamienne dans la planification et le développement d'un système et d'infrastructures intelligents, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la coopération bilatérale en matière de formation professionnelle (classe Lu Ban), le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural travaille avec les parties compétentes pour faciliter les échanges éducatifs. Le ministère a demandé l’aide de l’ambassadeur de Chine pour résoudre les différends procéduraux.

Photo : Quang Duy/VNA/CVN

En outre, le Vietnam a proposé quatre projets de développement social dans les provinces de Bac Kan, Tuyên Quang et Yên Bai, axés sur les infrastructures de transport et l’amélioration de l’éducation. L’ambassade de Chine au Vietnam examine actuellement ces propositions.

En conclusion, le vice-ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Trân Quôc Phuong, a souligné la haute détermination mutuelle pour accélérer les initiatives de coopération, en particulier le projet pilote sur la porte frontalière intelligente.

Le président de l’ACCID, Luo Zhaohui, s'est réjoui de la coopération entre les deux pays au cours des dernières années, soulignant les perceptions communes dans l'établissement d'un mécanisme de collaboration pour promouvoir le projet pilote de porte frontière intelligente.

À cette occasion, le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et l’ACCID ont signé un protocole d'accord pour renforcer ce projet pilote.

VNA/CVN