Forum sur les scénarios économiques du Vietnam à Hanoï

Hô Duc Phoc a souligné que l'innovation technologique, le transfert de technologie et la formation de la main-d'œuvre constituent la stratégie principale pour transformer la nature de la croissance économique du Vietnam dans les années à venir.

Il a déclaré que les 15 objectifs socio-économiques fixés pour 2024 ont été atteints avec succès. L'économie a connu une croissance de 7,09%, le PIB atteignant environ 476,3 milliards d'USD plaçant le Vietnam au 33e rang mondial. Le chiffre d'affaires total du commerce a été estimé à près de 800 milliards d'USD, avec un excédent commercial de 24,77 milliards d'USD. Les recettes du budget de l'État ont dépassé les prévisions de 19,8% pour dépasser les 2 quadrillions de dôngs (78,83 milliards d'USD), tandis que le taux de pauvreté a été réduit à seulement 1,95%.

Il a déclaré que le gouvernement se concentreait sur les trois avancées stratégiques décrites par le XIIIe Congrès national du Parti, à savoir la réforme institutionnelle, la construction d'infrastructures et le développement des ressources humaines. Ces derniers temps, en particulier au cours des derniers mois de l'année dernière, plusieurs lois ont été révisées pour remédier aux goulets d'étranglement et débloquer des ressources.

Hô Duc Phoc a noté qu'en 2025, le gouvernement prévoit d'allouer environ 800.000 milliards de dôngs d'investissements publics au développement des infrastructures, en donnant la priorité à des projets clés tels que les autoroutes, l'aéroport international de Long Thành et les préparatifs du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, dont la construction devrait commencer en 2027.

L'investissement se concentrera non seulement sur les infrastructures de transport, telles que les routes et les ports, mais aussi sur les infrastructures du secteur de l'électricité (énergie nucléaire et énergie renouvelable), les zones industrielles et les zones économiques, a-t-il ajouté.

Avec deux sessions de discussions et de présentations, les experts participants ont analysé les tendances économiques mondiales et régionales pour 2025, les opportunités et les défis pour le Vietnam, et les solutions innovantes pour que le pays atteigne une croissance élevée et un développement durable.

