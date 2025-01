La croissance du crédit au Vietnam dépasse l'objectif, atteignant 15,08% en 2024

Lors de la conférence de presse tenue à Hanoï le 7 janvier mettant en avant le fonctionnement de la banque centrale en 2024 et les tâches pour cette année, Dao Minh Tu a déclaré que les prêts en cours s'élevaient à 15,6 quadrillions de dongs (environ 614,6 milliards d'USD), marquant une augmentation de plus de 2 quadrillions de dongs par rapport à 2023. La croissance du crédit s'est principalement concentrée sur la production, les opérations commerciales et les secteurs prioritaires de l'économie.

Photo : VNA/CVN

L'année 2024 a été marquée par des politiques économiques et commerciales mondiales plus souples, ce qui a contribué à alléger la pression sur la mise en œuvre de la politique monétaire du Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que les activités commerciales ont montré une nette amélioration, entraînant une augmentation de la demande de capitaux des entreprises.

Toutefois, des défis ont persisté tout au long de l'année, de nombreuses entreprises ayant un accès limité au capital, tandis que les marchés obligataires et boursiers ne se sont pas encore complètement rétablis, affectant la disponibilité du capital à long terme. Le marché immobilier, bien que montrant des signes de réchauffement, a toujours eu du mal à mener à bien les procédures juridiques de nombreux projets, selon Tu.

Dans ce contexte, la Banque centrale a strictement suivi les résolutions du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement et a suivi de près l'évolution de l'économie mondiale et nationale pour déployer harmonieusement des mesures facilitant l'accès au crédit bancaire pour les entreprises et les particuliers, soutenant la reprise des activités et favorisant la croissance.

Chiffres parlants

En termes de réalisations de la politique monétaire, la gestion de la BEV a contribué à la stabilité macroéconomique, la croissance économique atteignant 7,09 %, dépassant l'objectif de 6,5% de l'Assemblée nationale. Entre-temps, l'inflation a été contenue avec succès à 3,63% par rapport à 2023, atteignant l'objectif fixé.

Dao Minh Tu a poursuivi en disant que la Banque centrale a fait preuve d'une bonne gestion des taux d'intérêt au cours de l'année, en maintenant des taux directeurs stables malgré les sommets mondiaux. Alors que les taux de dépôt ont connu une augmentation de 0,71%, les taux de prêt ont baissé de 0,6% dans l'ensemble, les banques commerciales publiques menant la réduction à près de 1%.

En outre, une politique de taux de change flexible a permis de surmonter avec succès les chocs extérieurs tout en garantissant la stabilité du marché et un approvisionnement adéquat en devises étrangères.

Dans le but de soutenir la croissance économique, la BEV a lancé deux ajustements des objectifs de croissance du crédit en août et en novembre tout en demandant aux établissements de crédit de travailler à améliorer l'efficacité des entreprises, d'assurer la sécurité du système, de stabiliser le marché monétaire et de donner la priorité au crédit pour les secteurs qui sont les moteurs de l'expansion économique.

En outre, le secteur bancaire contrôle initialement l'écart de prix entre les lingots d'or SJC nationaux et les prix internationaux, a déclaré Tu, ajoutant que malgré les vents contraires économiques, le système bancaire a maintenu la stabilité et a gardé les prêts non performants sous contrôle tout en protégeant les intérêts des déposants.

Dao Minh Tu a déclaré que la banque centrale continuerait de surveiller de près l'évolution du marché ainsi que la situation économique extérieure et intérieure afin de mettre en œuvre des solutions globales pour contrôler l'inflation, contribuant ainsi à la stabilisation macroéconomique. La banque s'efforcera de renforcer la sécurité et la sûreté des transactions bancaires en ligne afin de garantir les droits légitimes des clients, a-t-il ajouté.

VNA/CVN