Vietnam - Chine : coopération prometteuse en science, technologie et innovation

Les participants ont dressé un bilan de la coopération économique entre les deux pays, soulignant le rôle central des échanges commerciaux dans le maintien des relations bilatérales solides. En 2024, le Vietnam a consolidé sa position de premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN, et de quatrième partenaire commercial mondial de Pékin. Le volume des échanges bilatéraux a atteint 205,2 milliards de dollars, soit une hausse de 19,3% par rapport à 2023. Cette dynamique s’est poursuivie au cours des cinq premiers mois de 2025, avec un chiffre d’affaires de 92,9 milliards de dollars, en augmentation de 18,7% sur un an.

En matière d’investissement direct étranger (IDE), la Chine figure au 6ᵉ rang sur les 148 pays et territoires investissant au Vietnam. Fin 2024, 5.111 projets chinois étaient en cours dans le pays, représentant un capital social total de 30,83 milliards de dollars.

S’exprimant lors du Forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam est entré dans une nouvelle ère de développement, avec pour objectif de devenir un pays puissant et prospère. Il a rappelé que le Parti et l’État vietnamiens ont défini un "quatuor stratégique" pour atteindre leurs objectifs centenaires et "s’élever dans la nouvelle ère". Il a également mentionné les réformes majeures en cours de l’appareil politique et de l’administration locale à deux niveaux.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance de l’accord conclu entre les hauts dirigeants des deux Partis et États visant à établir une "communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine". Cette initiative stratégique a pour but de faire des relations économiques, commerciales et d’investissement un pilier essentiel et un point fort du partenariat bilatéral.

Selon lui, les opportunités de coopération économique restent immenses, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et de l’économie circulaire. Il a exprimé sa confiance que, grâce à l’excellence des relations politiques actuelles, les entreprises des deux pays verront leurs activités se développer, générant une valeur ajoutée accrue. Le succès des entreprises chinoises est aussi le succès du Vietnam, a-t-il affirmé.

Le Forum a été marqué par la signature de neuf accords de coopération et d’investissement entre entreprises vietnamiennes et chinoises, couvrant des secteurs variés tels que l’énergie, le transport ferroviaire, les technologies de l’information, les télécommunications, l’immobilier et le commerce d’import-export.

