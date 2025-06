Vietnam - Grèce : la coopération renforcée dans les technologies et l'innovation

L'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a rencontré lundi 16 juin Stavros Kalafatis, vice-ministre grec du Développement en charge de la Recherche et de l'Innovation, en vue de discuter du potentiel de coopération entre le Vietnam et la Grèce en matière de développement technologique et d'innovation.