Le PM en Chine pour le Forum économique mondial de Tianjin et des activités de travail

Tôt dans la matinée du 24 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï pour participer à la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM), qui se tiendra dans la ville de Tianjin (WEF Tianjin 16), et mener des activités de travail en Chine, du 24 au 27 juin 2025, à l’invitation de Li Qiang, Premier ministre chinois, et de Borge Brende, président et directeur général du FEM.

Le WEF Tianjin 16, prévu du 24 au 27 juin, constitue le deuxième événement en importance du Forum économique mondial après celui de Davos. Il offre une plate-forme pour que les pays participants débattent de visions et de solutions à long terme aux grandes problématiques du développement économique mondial.

En participant à cet événement, le Vietnam réaffirme sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, ainsi que sa volonté de s’intégrer de manière proactive, complète, profonde et efficace à la communauté internationale. Le pays envoie également un message fort sur sa détermination et son aspiration à entrer dans une nouvelle ère de développement – une ère de progrès national.

Lors des différentes activités du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut niveau prendront part aux discussions et à la recherche des solutions aux problématiques économiques régionales et mondiales, partageront la vision, les points de vue et les expériences du Vietnam, feront la promotion de l’image du pays et des politiques du Parti et de l’État, et chercheront à créer des opportunités de coopération avec des gouvernements et entreprises.

Dans le cadre de son déplacement, le Premier ministre aura également des activités bilatérales avec la Chine pour promouvoir activement la mise en œuvre efficace des perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sur la coopération substantielle dans les domaines, contribuant à faire progresser le partenariat de coopération stratégique intégrale et la Communauté d’avenir partagé Vietnam – Chine de portée stratégique dans une dynamique de développement positive et globale.

