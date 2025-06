Biotechnologie : une percée importante du Vietnam

La biotechnologie n’est plus seulement un outil de soutien, il est désormais impératif qu’elle joue un rôle central dans la transformation du modèle de développement, en passant de l’extraction des ressources à une économie circulaire, verte, respectueuse de l’environnement et orientée vers l’objectif zéro émission nette.

Photo : VNA/CVN

Le domaine de la biotechnologie connaît un essor rapide en raison des besoins sociétaux urgents et grâce à sa large application dans des secteurs clés tels que la médecine, l'agriculture, l'énergie et la protection de l'environnement.

Une opportunité cruciale

Dans ce contexte, le Vietnam, fort de ses ressources naturelles riches, de sa biodiversité importante et de sa main-d'œuvre jeune et abondante, se trouve sur le point de saisir une opportunité cruciale de développer durablement son secteur biotechnologique. À l'échelle mondiale, la biotechnologie évolue au rythme de la mondialisation et de la personnalisation, offrant non seulement un potentiel économique considérable, mais aussi le fondement d'une innovation profonde et de grande envergure pour l'avenir.

L'une des orientations les plus innovantes est la médecine de précision, où les traitements sont adaptés au génome unique de chaque patient. Grâce aux avancées significatives de la technologie de séquençage du génome, le coût du séquençage de l'ADN a chuté d'environ 3 milliards de dollars en 2003 à environ 600 dollars aujourd'hui. Il s'agit d'un tournant révolutionnaire pour la biologie moléculaire et la médecine de précision, ouvrant la voie à une médecine génétique généralisée, au lieu de se limiter à la recherche.

De même, l'agriculture de précision connaît un développement des applications biotechnologiques dans la sélection de cultures et d'animaux d'élevage plus résistants aux parasites et au changement climatique. Cela réduit la dépendance aux pesticides et aux produits chimiques agricoles nocifs. La biotechnologie environnementale est utilisée pour traiter les eaux usées, les émissions néfastes et les déchets solides grâce à des enzymes et des micro-organismes, contribuant ainsi à une économie circulaire où les ressources sont réutilisées au maximum et la pollution gérée à la source. De plus, la biotechnologie énergétique ouvre de nouvelles voies pour la production de biocarburants à partir de paille de riz, de sciure de bois, d'algues et d'autres sources de biomasse, contribuant ainsi significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Selon Global Market Insights, le marché mondial des biotechnologies a atteint 752,88 milliards de dollars en 2020 et devrait dépasser 2.100 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 12%. Cela reflète l'importance croissante des biotechnologies dans la nouvelle structure économique et leur rôle dans le façonnement des industries de demain.

Piliers de la stratégie de développement

Au Vietnam, la biotechnologie est considérée comme l'un des principaux secteurs scientifiques et technologiques nationaux. La stratégie nationale de développement de la biotechnologie repose sur quatre piliers clés : l'amélioration du cadre juridique, le développement de ressources humaines de haut niveau, la promotion de la coopération internationale et l'augmentation des investissements dans la recherche et les applications.

Tout d'abord, l'amélioration du cadre juridique est une condition préalable à la suppression des obstacles institutionnels pour les entreprises et les organisations scientifiques. La loi actuelle sur la science et la technologie doit être modifiée afin de mieux s'adapter aux spécificités de la biotechnologie, un domaine dans lequel l'innovation exige une grande flexibilité, des progrès rapides et la capacité à accepter certains risques. L'expérience internationale montre que la mise en place de bacs à sable réglementaires a aidé des pays comme Singapour, le Japon et la République de Corée à favoriser l'innovation dans des domaines de pointe tels que la biotechnologie et l'intelligence artificielle.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, le développement des ressources humaines est un élément crucial du renforcement des capacités nationales. La formation en biotechnologie doit passer de la théorie à la pratique, et de la recherche fondamentale à l'orientation appliquée. Par exemple, en République de Corée, les programmes de formation en biotechnologie sont directement intégrés aux "bioclusters" de Daejeon, Osong et Incheon, pôles d'instituts de recherche, d'entreprises et d'installations de biofabrication de pointe. Les étudiants diplômés participent directement à des projets de vaccins, de produits biopharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux pendant leurs études, contribuant ainsi à combler l'écart entre la formation et les besoins du marché du travail.

Troisièmement, dans un monde interconnecté, le Vietnam ne peut développer les biotechnologies de manière isolée. La coopération internationale en matière de recherche, de transfert de technologie, de capital-risque et de développement de chaînes de valeur mondiales est essentielle à une croissance rapide et efficace.

Singapour a réussi à attirer de grandes entreprises de biotechnologie comme Novartis, GlaxoSmithKline et Thermo Fisher Scientific pour permettre des projets de recherche et développement (R&D) grâce à des incitations fiscales, des investissements importants dans les infrastructures scientifiques et en favorisant les liens entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises. Le Vietnam doit également améliorer ses politiques d'investissement en biotechnologie afin de les rendre plus proactives, transparentes et compétitives à l'échelle mondiale, et ainsi inciter les grandes entreprises à créer des centres de R&D sur son territoire.

Enfin, la priorité doit être donnée à l'investissement dans les centres de recherche biotechnologique clés. La création de pôles bio-industriels de haute technologie reliant les instituts de recherche aux entreprises contribuera à bâtir un écosystème d'innovation et à accélérer la commercialisation des produits biotechnologiques.

Solutions et tâches innovantes

Lors de la Journée vietnamienne des sciences et des technologies 2025 (18 mai), le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que les sciences et les technologies constituent la "percée la plus importante" et le "moteur principal" de la restructuration de l'économie, de l'établissement d'un nouveau modèle de croissance et de la transformation du Vietnam en un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Face à de nombreux défis, il s'agit également d'une "opportunité en or" pour le Vietnam de faire un bond en avant.

Le Parti, l'État et le gouvernement ont identifié les sciences et les technologies comme la voie la plus rapide et un facteur essentiel pour concrétiser l'aspiration à un développement rapide, durable, inclusif et autonome. Ce secteur constitue non seulement le moteur de la croissance économique, mais aussi le fondement de la construction d'un Vietnam prospère, agissant comme un outil stratégique pour améliorer la productivité du travail, protéger l'environnement, répondre au changement climatique et améliorer la qualité de vie de la population.

S’appuyant sur cet esprit, les ministères, les secteurs, les localités et la communauté scientifique doivent unir leurs forces pour mettre en œuvre simultanément des tâches et des solutions révolutionnaires, notamment en continuant d’améliorer les institutions et les cadres juridiques pour « libérer » le potentiel de la science et de la technologie, en particulier la biotechnologie ; en renforçant le rôle des normes, des mesures et de la qualité ; en développant un écosystème national d’innovation ; en promouvant la recherche fondamentale pour maîtriser les technologies stratégiques et fondamentales ; en cultivant une main-d’œuvre de haute qualité ; en stimulant l’application de la science et de la technologie dans tous les secteurs de l’économie ; et en faisant progresser la diplomatie scientifique et l’intégration internationale.

Hoàng Phuong/CVN

* La Résolution n° 36-NQ/TW du Politburo sur le développement et l'application de la biotechnologie pour un développement national durable dans la nouvelle ère fixe pour objectif du Vietnam de devenir l'un des principaux pays d'Asie en matière de biotechnologie, la filière contribuant à hauteur de 7% au PIB d'ici 2030 et d'environ 10 à 15% à l’horizon 2045.