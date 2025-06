Vietnam - Venezuela : coopération scientifique et technologique renforcée

Le Vietnam considère la science et la technologie comme un facteur déterminant du développement national et un outil essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. Le pays est prêt à renforcer sa coopération scientifique et technologique avec le Venezuela pour une prospérité mutuelle.

Photo : Ambassade du Vietnam au Venezuela/CVN

Une délégation du ministère vietnamien des Sciences et Technologies, conduite par le Prof-Dr Tu Minh Phuong, président du Conseil de l’Institut de technologie des postes et télécommunications (PTIT), s’est rendue du 27 au 31 mai au Venezuela afin de renforcer la coopération scientifique et technologique.

La vice-présidente et ministre vénézuélienne des Sciences et de la Technologie, Gabriela Jiménez Ramírez, a souligné que, malgré l’embargo, le gouvernement vénézuélien accordait la priorité à la science et à la technologie durables, au bénéfice des citoyens et de la souveraineté nationale. À cette fin, le Venezuela attache de l’importance au développement de sa coopération scientifique et technologique avec des amis traditionnels comme la Chine, la Russie, le Vietnam et l’Iran.

La collaboration scientifique et technologique avec le Vietnam, ancrée dans un partenariat bilatéral global, contribuerait au développement socio-économique des deux pays. Elle a exprimé un intérêt particulier pour l’expertise vietnamienne en matière d’intelligence artificielle, d’innovation, de technologies de l’information et de transformation numérique.

Pour une prospérité mutuelle

En réponse, le Prof-Dr Tu Minh Phuong a remercié le peuple vénézuélien et les forces progressistes pour leur solidarité et leur soutien, tant lors des luttes passées du Vietnam pour la libération et la réunification nationales que dans l’œuvre actuelle d’édification et de défense nationales.

Il a souligné la vision vietnamienne des sciences et technologies comme un facteur déterminant du développement national et un outil essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable, et a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération scientifique et technologique avec le Venezuela pour une prospérité mutuelle.

Le vice-recteur de l’Université centrale du Venezuela (UNC), Roberto Bertancourt, a souligné que la création de l’UNC par le gouvernement vénézuélien témoigne de sa détermination à faire du Venezuela un pôle de recherche et de développement scientifique de premier plan en Amérique latine. Placée sous la tutelle directe du ministère vénézuélien des Sciences et de la Technologie, l’UNC jouera un rôle essentiel dans la formation d’une main-d’œuvre qualifiée, la promotion des talents et l’avancement des études dans les technologies clés et de pointe.

L’un des principaux résultats de cette visite a été la signature d’un protocole d’accord entre le PTIT et l’UNC, qui porte sur l’échange de cours et de projets éducatifs et de formation, la promotion des échanges d’enseignants et d’étudiants, et l’organisation d’ateliers scientifiques conjoints.

Pendant son séjour, la délégation vietnamienne a assisté à l’inauguration de l’UNC, à une conférence internationale sur la science pour un avenir commun et a visité l’ambassade du Vietnam à Caracas.

VNA/CVN