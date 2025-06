Le PM est arrivé à Tianjin pour une réunion du WEF et une visite de travail en Chine

>> Forum d'été de Davos 2025 à Tianjin : un érudit chinois souligne la confiance stratégique

>> Le PM en Chine pour le Forum économique mondial de Tianjin et des activités de travail

>> Vietnam - Chine : dynamiser les liens et s’engager face aux défis économiques mondiaux

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement et sa délégation étaient accueillis à l'aéroport par le vice-maire de Tianjin, Wang Xiufeng, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, des responsables et du personnel de l'ambassade du Vietnam, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Chine.

Il s'agit de la première visite en Chine d'un haut dirigeant vietnamien en 2025, faisant suite à la visite d'État réussie du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping au Vietnam en avril dernier. Cette visite intervient dans le contexte du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine et dans le cadre de l'Année des échanges humanistes.

Lors du WEF Tianjin, placé sous le thème "L'entrepreneuriat dans la nouvelle ère", le Premier ministre Pham Minh Chinh assistera à la séance d'ouverture, au dialogue politique avec le président exécutif du WEF, au débat "Le siècle de l'Asie est-il en danger ?", ainsi qu'à d'autres activités. Les discussions se concentreront sur cinq domaines clés : décrypter l'économie mondiale, les perspectives sur la Chine, les industries perturbées, investir dans les personnes et la planète, et les nouvelles énergies et matériaux.

Photo : VNA/CVN

En marge du Forum, le Premier ministre rencontrera les dirigeants du WEF, de pays partenaires et d'organisations internationales afin de renforcer la coopération.

À travers sa participation à l'événement, le Vietnam réaffirme sa politique étrangère constante axée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification, ainsi que sur une intégration internationale proactive, approfondie et efficace. Le pays transmet également un message fort sur sa détermination et son aspiration à entrer dans une nouvelle ère de développement, l'ère de l'essor de la nation.

Sur le plan bilatéral, Pham Minh Chinh aura des entretiens avec les dirigeants chinois, participera au Forum économique Vietnam - Chine, travaillera avec les dirigeants de grandes entreprises chinoises ; rencontrera la communauté et les étudiants vietnamiens en Chine ; et visitera plusieurs modèles économiques et zones de libre-échange en Chine.

Cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh vise à concrétiser et approfondir les perceptions importantes communes entre les dirigeants de haut niveau des deux Partis et des deux pays, à maintenir et renforcer la dynamique stable et positive des relations Vietnam - Chine, tout en contribuant à rehausser la position du Vietnam au sein des mécanismes de coopération mondiale et à créer de nouvelles opportunités de coopération concrète et efficace au service d'un développement prospère et durable du pays dans la nouvelle ère.

VNA/CVN