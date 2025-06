Vietnam - Chine : dynamiser les liens et s’engager face aux défis économiques mondiaux

À l’invitation du Premier ministre chinois, Li Qiang et du Pdg du Forum économique mondial (FEM), Borge Brende, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à la 16 e Réunion annuelle des pionniers du FEM à Tianjin et effectuera une tournée de travail en Chine du 24 au 27 juin. Cette visite marque le soutien du Vietnam à la Chine en tant que pays hôte et vise à renforcer le Partenariat stratégique intégral bilatéral. Elle offre également au Vietnam une tribune pour contribuer aux débats sur les enjeux économiques mondiaux et promouvoir une croissance inclusive.

Photo : VNA/CVN

Pour la troisième année consécutive, le Premier ministre Pham Minh Chinh est invité à s’exprimer au Forum économique mondial (FEM), illustrant la reconnaissance de la communauté internationale pour le rôle croissant du Vietnam dans l’économie régionale et mondiale. Cette participation intervient à l’approche du 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine, conférant une portée symbolique supplémentaire à ce déplacement.

Le Vietnam affirme sa vision et son expérience du développement

Le Forum économique mondial (FEM) de Tianjin 2025 est le deuxième événement le plus important de l’année pour le FEM, après la réunion annuelle de Davos. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh participe à cette édition aux côtés du Premier ministre chinois Li Qiang, du président de l’Équateur, ainsi que des chefs de gouvernement de Singapour, du Sénégal et du Kirghizistan. Plus de 100 ministres et quelque 1.700 délégués du monde entier sont également présents.

Placée sous le thème "L’entrepreneuriat dans une nouvelle ère", la conférence s’attache à décrypter l’économie mondiale, à explorer les nouvelles tendances de croissance et à débattre des enjeux liés à la transformation industrielle et à la production intelligente.

Lors du forum, le Premier ministre interviendra en tant qu’invité spécial et prononcera un discours important lors du Dialogue politique à Tianjin. Dans son allocution, le chef du gouvernement vietnamien partagera la vision stratégique et la ferme volonté du pays de poursuivre des objectifs de croissance rapide et durable. Il réaffirmera l’engagement du Vietnam à offrir un environnement d’investissement favorable aux entreprises, tout en veillant à la mise en œuvre cohérente de solutions globales en matière de réforme institutionnelle, de développement des infrastructures, de mobilisation des ressources financières et humaines. Pham Minh Chinh profitera de cette tribune pour appeler les investisseurs internationaux à intensifier leur présence au Vietnam, notamment dans des secteurs prioritaires tels que l’intelligence artificielle, l’automatisation, les biotechnologies, les énergies propres, les infrastructures et les services financiers.

Donner un nouvel élan aux relations Vietnam - Chine

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine est la première mission officielle d’un haut dirigeant vietnamien dans ce pays en 2025. Elle intervient peu de temps après la visite d’État particulièrement réussie du secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping au Vietnam en avril 2025. Cette visite s’inscrit également dans le contexte des célébrations du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine alors que de nombreuses activités dynamiques marquent l’Année des échanges humanistes entre les deux pays.

Lors du lancement, le 22 juin au Yunnan (Chine), du nouveau circuit touristique baptisé "L’itinéraire rouge", reliant le Yunnan et le Vietnam, Feng Zunyang, chef adjoint du service de la Communication du Comité du Parti communiste chinois du Yunnan, a souligné:

"Depuis de nombreuses années, les deux pays renforcent leurs échanges et leur coopération dans divers domaines tels que la politique, l’économie et la culture. Les liens d’amitié et les échanges entre les deux peuples reposent sur une histoire ancienne et solide. En combinant les ressources riches et les patrimoines culturels du Yunnan et du Vietnam, et à travers des visites et des échanges mutuels, les deux parties entendent construire un pont d’échange transfrontalière entre les deux peuples, contribuant ainsi à l’édification d’une communauté d'avenir partagé entre la Chine et le Vietnam".

Le fait que les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays aient désigné 2025 comme l’Année des échanges humanistes concrétise la vision commune visant à renforcer une base sociale plus solide de la coopération bilatérale. Cela illustre la solidarité et les liens traditionnels entre les deux parties, qui continuent de se diffuser de manière forte et positive au sein des différentes couches de la population, comme l’a fait remarquer l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, lors de la rencontre entre les jeunes générations des deux pays, tenue en avril dernier.

"Quelles que soient les évolutions extérieures, les relations entre la Chine et le Vietnam resteront inébranlables. Les deux pays considèrent mutuellement le développement de l’autre comme étant dans leur propre intérêt. La stabilité des relations sino-vietnamiennes constitue un facteur favorable au développement harmonieux des deux nations dans un monde en pleine mutation. Cet esprit de coopération et de solidarité est transmis à l’ensemble des couches de la population des deux pays", a-t-il déclaré.

Dans un contexte international incertain et en constante évolution, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine s’annonce comme un moment clé pour dynamiser le Partenariat stratégique intégral entre Hanoï et Pékin. Le dirigeant vietnamien saisira l’occasion pour s’entretenir avec les autorités chinoises et les leaders mondiaux sur les moyens de stimuler de nouveaux moteurs de croissance, au service d’un développement durable et inclusif.

VOV/VNA/CVN