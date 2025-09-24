Vietnam Airlines organise des événements sportifs, culturels et musicaux

Vietnam Airlines, en partenariat avec le Comité populaire de Hanoï, a lancé le 23 septembre la campagne "Cham thu Ha Noi" (Toucher l'automne de Hanoï), inspirée par la plus belle saison de la capitale.

La campagne propose un voyage à la découverte de Hanoï avec de nombreux points de contact : toucher l'amour avec la course communautaire Run For Love (28 septembre), où les pas s'harmonisent pour une cause humanitaire ; toucher la surface du lac de l'Ouest avec le festival de bateaux-dragons et d'aviron SUP (5 octobre), où des traditions ancestrales reprennent vie au cœur de la ville moderne ; et toucher un mode de vie durable avec le vol léger vers Hanoï (6 octobre), éveillant la conscience du tourisme vert et de la responsabilité environnementale.

Photo : ND/CVN

La campagne offre également aux amoureux de Hanoï des expériences musicales profondes: le concert Vietnam Airlines Classic - Hanoi (les 10 et 11 octobre) et le concert 5AM (novembre).

Le Pdg de Vietnam Airlines, Le Hong Ha, a déclaré que le programme visait à créer des voyages riches en émotions où chaque étape offre un point de contact avec la culture, la nature et les habitants de Hanoï, diffusant ainsi l'image d'un Vietnam convivial et hospitalier auprès de ses amis internationaux.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Manh Quyen, a souligné que cette campagne s'inscrivait dans le cadre d'un accord de coopération 2025-2030 entre la ville et la compagnie aérienne visant à favoriser un développement socio-économique durable et à valoriser l'image touristique de Hanoï. Point culminant du Festival d'Automne de Hanoï, la campagne « Cham thu Ha Noi » devrait devenir une attraction culturelle et touristique emblématique.

Se positionnant non seulement comme transporteur, mais aussi comme ambassadeur culturel, Vietnam Airlines a déclaré que cette campagne s'inscrivait dans sa stratégie à long terme visant à faire de Hanoï une destination culturelle et touristique de premier plan dans la région et dans le monde.

VNA/CVN