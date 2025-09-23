Concerts au Vietnam : quand la musique devient une force nationale

Ces dernières années, le public vietnamien assiste à une véritable effervescence de concerts musicaux d’envergure. Qu’il s’agisse de grands spectacles commémorant les événements historiques majeurs de la nation ou de festivals porteurs d’un souffle contemporain, ces rendez-vous ne sont pas seulement des instants de communion artistique, mais deviennent aussi un pont culturel, vecteur de l’esprit national, de la créativité et de la force communautaire.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Des concerts emblématiques tels que Tổ quốc trong tim (La Patrie dans nos cœurs), V Concert - Rạng rỡ Việt Nam (Un Vietnam radieux), V Fest - Vietnam Today, Tôi yêu Tổ quốc tôi (J’aime ma Patrie) ou encore 80 ans - Indépendance, Liberté, Bonheur ont profondément marqué le public. Sur scène, les chants révolutionnaires classiques comme Tiến quân ca (Marche en avant), Mười chín tháng Tám (19 août), ou Chiến thắng Điện Biên (Victoire de Diên Biên) résonnent aux côtés de créations contemporaines telles que Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Écrire la suite de l’histoire de paix) ou Còn gì đẹp hơn (Qu’y a-t-il de plus beau).

Ces moments offrent une rencontre entre mémoire historique et modernité, attirant des dizaines de milliers de spectateurs de toutes générations et faisant des concerts un espace naturel et durable de transmission de l’amour de la Patrie.

Pour les artistes, c’est une fierté de partager cette flamme avec le public ; pour les spectateurs, c’est bien plus qu’un loisir, c’est une expérience qui renforce l’unité nationale. Comme l’a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du V Fest – Vietnam Today, ces événements culturels de grande ampleur, porteurs d’identité nationale, reflètent l’intelligence, la gloire et la fierté du peuple vietnamien.

Au-delà de leur dimension spirituelle, les concerts témoignent du dynamisme de l’industrie culturelle vietnamienne. Les chiffres en disent long : plus de 20.000 spectateurs pour V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, plus de 50.000 pour Tổ quốc trong tim, tandis que les billets de plusieurs concerts se sont écoulés en quelques jours seulement. Ces données illustrent l’attrait immense de la musique et l’émergence d’un public prêt à investir dans des spectacles de qualité. Elles soulignent aussi le potentiel des concerts en tant que produits culturels et économiques, capables de stimuler le tourisme, les services et de promouvoir l’image du pays.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Selon Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, chaque concert réussi apporte non seulement une valeur spirituelle immense, mais contribue également à affirmer la place de l’industrie culturelle vietnamienne sur la carte mondiale de la créativité. Des experts estiment que si ces événements sont organisés de manière professionnelle, en synergie avec d’autres secteurs de services et avec une stratégie de marque pérenne, les "concerts nationaux" dépasseront leur simple dimension festive pour devenir un moteur de développement durable, tant pour l’industrie culturelle que pour l’image du Vietnam.

Face aux retombées positives de ces programmes, le Bureau du gouvernement a confié au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec la Télévision nationale du Vietnam, la Voix du Vietnam et l’Agence Vietnamienne d’Information, la mission d’élaborer un plan visant à pérenniser et à renouveler ces concerts. Le projet envisage notamment la création d’une marque nationale intitulée "Festival de l’esprit vietnamien", appelée à se déployer dans différentes localités du pays afin de générer un élan culturel et une énergie positive pour l’ensemble de la société.

Ainsi, les concerts musicaux au Vietnam ne se résument plus à de simples "banquets" artistiques. Ils incarnent des valeurs culturelles, spirituelles, sociales et économiques profondes. Avec une stratégie d’investissement appropriée, ils ont le potentiel de devenir un véritable label national, à la fois au service de la vie culturelle de la population et vecteur de rayonnement du Vietnam sur la scène mondiale.

VNA/CVN