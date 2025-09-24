Vietnam Airlines et Singapore Airlines lancent des vols en partage de codes

Les clients de Vietnam Airlines et Singapore Airlines bénéficieront de davantage d'options de vol entre les deux pays grâce à la signature d'un nouvel accord de partage de codes, entré en vigueur le 26 octobre. Les billets pour ces vols en partage de codes seront disponibles à partir du 10 octobre via les canaux de vente des deux compagnies et les agences de voyages agréées.

En vertu de cet accord, Singapore Airlines effectuera un partage de codes (SQ) sur les vols opérés par Vietnam Airlines entre Singapour et Hanoï et Hô Chi-Minh-Ville, au Vietnam. Vietnam Airlines effectuera un partage de codes (VN) sur les vols opérés par Singapore Airlines entre Singapour et Dà Nang, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Quang Trung, responsable du département du planification et du développement de Vietnam Airlines, a déclaré que ce partenariat renforcerait la compétitivité du transporteur aérien national, développerait son réseau international et améliorerait la qualité de ses services pour atteindre des standards internationaux.

Cet accord marque une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux compagnies aériennes nationales et souligne leur engagement commun à développer leur coopération commerciale, en offrant aux passagers davantage d'options et des correspondances pratiques, a-t-il déclaré, ajoutant que les deux parties envisageaient d'élargir prochainement la portée du partage de codes.

"En tirant parti de nos réseaux respectifs, nous pouvons offrir à nos clients plus de choix, une plus grande flexibilité et des correspondances fluides sur l'ensemble de nos services entre les deux pays", a déclaré Dai Haoyu, vice-président senior du marketing et de la planification de Singapore Airlines.

Il a ajouté que cette coopération soutiendrait également la croissance économique et le tourisme dans les deux pays, tout en approfondissant les liens de longue date entre Singapour et le Vietnam.

Près de 1,9 million de passagers ont voyagé entre le Vietnam et Singapour en 2024. Rien qu'au cours des sept premiers mois de 2025, ce total a atteint près de 1,2 million, soit une hausse de 5,7% en glissement annuel, ce qui témoigne d'un potentiel de croissance important dans les secteurs de l'aviation et du tourisme.

Vietnam Airlines opère actuellement sept vols hebdomadaires entre Singapour et Hanoï, et 18 sur la ligne Singapour - Hô Chi-Minh-Ville. Au cours des huit derniers mois, la compagnie a opéré près de 1.600 vols sur ces lignes, transportant environ 261.000 passagers.

