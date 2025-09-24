Le costume qui a permis à Duc Phuc de briller à l’Intervision 2025

Sur la scène de l’Intervision, le chanteur Duc Phuc a porté deux tenues différentes, imaginées par le designer Hoà Nguyên et le styliste Kye Nguyên.

Photo : NVCC/CVN

Duc Phuc vient de remporter le concours musical international Intervision, le soir du 20 septembre à Moscou, en Russie. Il a interprété la chanson Phù Đổng Thiên Vương du compositeur Hô Hoài Anh, une œuvre inspirée par un poème de Nguyên Duy sur le bambou vietnamien, retraçant l'histoire de la force de l'unité, du courage indomptable et de l'aspiration à s'élever du peuple vietnamien. Outre la musique, le costume de la performance a également bénéficié d’un investissement sérieux de la part du chanteur. Ce qui a réussi à captiver l’attention du jury et du public international aussi.

Photo : CTV/CVN

Pendant sa performance de plus de 3 minutes, Duc Phuc a changé de tenue.

Au début, Duc Phuc a porté une cuirasse et un chapeau. Selon le styliste Kye Nguyên, cette tenue est inspirée de l’image du génie Giong dans la légende et de l’aspiration à s’élancer du peuple vietnamien. Le motif des bambous sur cette cuirasse transmet le message de solidité. "Depuis longtemps, le bambou est devenu un symbole dans la culture vietnamienne, représentant la résilience et la dignité du peuple vietnamien", explique Kye Nguyên. Pour créer ce détail, il a utilisé la technologie d'impression 3D, en y ajoutant des éléments de broderie manuelle pour adoucir l'aspect rigide.

Après avoir enlevé la cuirasse, Duc Phuc portait un ao dài. Cette tenue était ornée de motifs des estampes de Dông Hô. Les parties des deux épaules étaient décorées de perles de verre pour rayonner la lumière de la scène.

Photo fournie par le designer/CVN

Près d’un mois avant le départ en Russie, l’équipe de Duc Phuc a contacté les stylistes. Dès le début, le chanteur a souligné son souhait de présenter le Vietnam aux amis internationaux à travers la musique et la mode. Les deux parties ont pris le temps de discuter, de sélectionner les modèles avant de prendre la décision finale.

Kye Nguyên a souligné l'importance de trouver un équilibre entre l'art visuel et le confort des chanteurs pendant leurs performances. Ainsi, l'équipe a accordé une attention particulière au choix des matériaux, à la coupe des vêtements, et a consacré des centaines d'heures à des étapes comme la gravure du cuir, la broderie manuelle...

"Le moment où Duc Phuc a levé le trophée et a crié + Vietnam +, j’ai été vraiment ému. La lumière de la scène en combinaison avec la brillance du costume a offert un superbe spectacle", partage le designer Hoà Nguyên.

Vân Anh/CVN