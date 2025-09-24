Duc Phuc triomphe à l’Intervision 2025 de Moscou

La pop star vietnamienne Duc Phuc est entrée dans l’histoire musicale du pays en remportant l’Intervision 2025. Son interprétation magistrale de la chanson Phù Dông Thiên Vuong lui a valu les faveurs du jury et du public.

Devant 11.000 spectateurs réunis le 20 septembre à la Live Arena de Moscou, Duc Phuc a captivé la salle avec une interprétation puissante de l’œuvre Phù Dông Thiên Vuong composée par Hô Hoài Anh. La chanson s’inspire du poème Tre Viêt Nam (Bambou vietnamien) de Nguyên Duy, elle mêle folk et rap et rend hommage au héros légendaire Thanh Giong (Saint Giong), symbole de résilience nationale. Chantée principalement en vietnamien avec quelques passages en anglais, elle a su toucher un public international.

Alliant thèmes historiques et éléments folkloriques, la chanson a mis en valeur la voix intense et la présence scénique de l’artiste. Son interprétation, ponctuée d’une mise en scène saisissante, a d’abord plongé la salle dans le silence avant de déclencher une ovation.

Une fierté nationale

Photo : CTV/CVN

L’édition 2025, qui marquait la renaissance de l’Intervision après plus de 40 ans, a réuni 23 artistes venus du monde entier. Avec 422 points, Duc Phuc a largement devancé le Trio Nomad du Kirghizistan (373 points) et la chanteuse qatarie Dana Al Meer (369 points). Il a remporté un trophée en cristal et une récompense de 30 millions de roubles (plus de 9 milliards de dôngs).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé une lettre de félicitations au chanteur, saluant “une voix puissante et une prestation visuellement captivante” qui ont transmis un message fort d’unité et de courage. Selon lui, cette victoire dépasse l’exploit personnel et incarne la fierté culturelle du Vietnam.

“Ce prix est une victoire pour toute la musique vietnamienne. Je suis honoré d’avoir porté l’histoire du Saint Giong, un symbole national, au-delà de nos frontières”, a confié Duc Phuc, ajoutant qu’il reverserait une partie de ses gains à des œuvres caritatives et investirait le reste dans de futurs projets musicaux.

Photo : VNA/CVN

Hà Minh Thang, directeur adjoint du Département des arts du spectacle, a salué un succès “renforçant l’identité culturelle vietnamienne à l’échelle mondiale”. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a décrit Intervision comme “un festival musical et une plateforme de dialogue entre civilisations”, soulignant son rôle dans la valorisation des diversités culturelles à travers la musique.

Un événement planétaire

Photo : VNA/CVN

L’édition 2025 a attiré 4,3 milliards de téléspectateurs, confirmant son rayonnement mondial. Parmi les autres prestations remarquées figuraient la rumba festive de la Cubaine Zulema Iglesias Salazar, la voix puissante de Dana Al Meer (Qatar) et la chanson émouvante Trois roses du Serbe Slobodan Trkulja.

Première participation du Vietnam depuis plusieurs décennies, ce triomphe envoie un message fort : la musique transcende les différences et rapproche les peuples. L’édition 2026 se tiendra en Arabie saoudite, renouant avec la tradition annuelle.

Pour Duc Phuc, vainqueur de “The Voice Vietnam“ il y a dix ans, ce sacre marque une étape majeure : faire rayonner la musique vietnamienne sur la scène internationale, en mariant tradition et modernité avec talent et émotions.

Thuy Hà/CVN