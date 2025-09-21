Duc Phuc triomphe à l'Intervision 2025 de Moscou avec sa performance épique

La Live Arena de Moscou a vibré sous les acclamations de 6.000 spectateurs, conquis par la prestation du chanteur vietnamien Duc Phuc. Avec son interprétation magistrale de Phù Dông Thiên Vuong - une chanson inspirée par un poème sur le bambou vietnamien - l'artiste a remporté le 20 septembre le premier prix de l'Intervision, qui faisait un retour très attendu après trente ans d'interruption.

>> Le Vietnam fait ses débuts à Intervision avec le jeune chanteur Duc Phuc

Photo : VNA/CVN

Lorsque le tableau d'affichage final s'est illuminé, la Live Arena a explosé de joie. Le Vietnam a accumulé 422 points, devançant le Kirghizistan (373) et le Qatar (369) pour remporter le trophée en cristal et un prix de 30 millions de roubles. Cette victoire marque une étape historique pour la musique vietnamienne sur la scène internationale.

L'accolade de Duc Phuc et de son équipe qui se sont embrassés alors que le drapeau rouge à l'étoile jaune flottait sur l'écran LED géant est devenu le moment le plus émouvant de la finale de la soirée.

Le chanteur, gagnant il y a dix ans du concours The Voice au Vietnam, n'a pas caché ses émotions en remerciant tous les spectateurs "pour chaque seconde consacrée" à l'Intervision, qui a duré environ quatre heures.

Lors d'une courte conférence de presse, Duc Phuc a annoncé qu'il reverserait une partie de ses gains à des œuvres caritatives et utiliserait le reste pour financer de nouveaux projets musicaux.

L'Intervision a vu se succéder sur scène la Cubaine Zulema Iglesias Salazar, avec une rumba joyeuse, la qatarie Dana Al Meer, voix de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football-2022, le duo malgache Denise et D-Lain ou encore le Serbe Slobodan Trkulja, avec une chanson Trois roses consacrée à ses trois filles.

Le nombre de vues du show, retransmis en direct ou en différé dans chaque pays participant, pourrait atteindre un milliard, selon les organisateurs. Les pays participants, parmi lesquels notamment des partenaires des Brics (Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Émirats arabes unis…), représentent au total plus de 4 milliards d'habitants.

Intervision 2025 était plus qu'un concours de musique ; c'était un forum culturel où une bonne vingtaine de pays ont présenté leurs identités artistiques uniques, prouvant que la musique est le langage commun de l'humanité. Dans ce contexte diversifié, le Vietnam a brillé par une victoire convaincante, renforçant l'empreinte forte de la musique et de l'identité culturelle vietnamiennes sur la scène internationale.

L'Arabie saoudite accueillera la prochaine édition en 2026, renouant avec la tradition annuelle du concours.

VNA/CVN