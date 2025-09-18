Vietnam Airlines déroute son vol Francfort - Hô Chi Minh-Ville vers Istanbul pour urgence médicale

Le vol VN30 de Vietnam Airlines, reliant Francfort à Hô Chi Minh-Ville, a été dérouté vers l'aéroport international d'Istanbul en Turquie le 17 septembre pour répondre à une urgence médicale concernant un passager souffrant de graves problèmes de santé.

Photo : Bnews/CVN

Le Boeing 787, qui avait décollé à 14h05 (heure locale), a modifié sa trajectoire environ une heure après le début du vol après qu'un passager vietnamien de 57 ans a présenté de graves symptômes. L'équipage a lancé un appel médical d'urgence et trois médecins à bord ont prodigué les premiers soins, mais son état ne s'est pas amélioré.

Le commandant de bord a opté pour un atterrissage imprévu à l'aéroport international d'Istanbul et a alerté les services au sol pour une assistance médicale. Après un atterrissage sans incident, le passager a été immédiatement transféré vers un hôpital local.

L'équipage a collaboré avec les autorités turques et les agents d'escale pour effectuer les procédures nécessaires et ravitailler en carburant. Le vol VN30 a ensuite repris son vol vers Hô Chi Minh-Ville à 17h32 (heure locale), atterrissant avec environ trois heures et vingt minutes de retard.

Vietnam Airlines a reconnu les coûts supplémentaires liés au carburant, aux services d'escale et aux perturbations d'horaires, mais a souligné que la sécurité et la santé des passagers restaient sa priorité absolue.

Ce n'était pas la première fois que la compagnie aérienne déroutait des vols pour des urgences médicales. Le 29 juin, le vol VN7569 de Hanoï à Cam Ranh a été dérouté vers Dà Nang, et le 5 mai, le vol VN35 de Hanoï à Francfort a fait une escale imprévue à Erzurum, en Turquie, pour des raisons similaires.

La compagnie aérienne a vivement recommandé aux passagers de surveiller leur état de santé avant de prendre l'avion, conseillant aux personnes présentant des symptômes inhabituels de consulter un médecin et d'envisager de reporter leur voyage pour des raisons de sécurité.

VNA/CVN