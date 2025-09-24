Une symphonie de couleurs captivantes

Trân Thi Kim Hông, autrement appelée Nina Trân, initialement réalisatrice de documentaires environnementaux et entrepreneure dans les secteurs de la mode et des cosmétiques, a étendu ses perspectives personnelles et artistiques. Elle s'est pour cela découvert une passion pour la peinture sur lin à l'huile, une technique à la fois durable et écologique.

Nina Trân a participé à plusieurs festivals internationaux de cinéma et a même remporté le prix du film le plus populaire pour un de ses documentaires, au Canada en 2018.

En matière de peinture, ses sujets de prédilection sont les fleurs et les beaux paysages ainsi que les formes abstraites qui expriment pour elle l’Amour avec un grand A.

Son talent a été reconnu dans une galerie d'art en 2023 et dans un espace d'art contemporain en 2024 avant d’éclater au grand jour en 2025. Ainsi, un concours a permis à 300 artistes de soumettre leurs œuvres dont 144 ont été retenues et mises en valeur au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville en avril et mai dernier. L'exposition fut intitulée "50 ans de construction et de développement de Hô Chi Minh-Ville depuis la réunification nationale". Nina Trân a eu l’opportunité de présenter une de ses œuvres picturales remarquables : Saigon dans mes yeux.

"J’aime les mélodies romantiques, telle une symphonie qui me captive et me plonge dans la beauté unique de la nature au gré de douces vagues se mêlant à la lumière vive du soleil" aime-t-elle à répéter lorsqu’elle parle de ses œuvres.

Actuellement au Canada pour parfaire sa technique, elle reprendra ses pinceaux à Hô Chi Minh-Ville dès octobre pour conquérir d’autres salles d’exposition et galeries. Nina Tran interviendra aussi en milieu scolaire pour transmettre sa passion aux jeunes francophones de Hô Chi Minh-Ville en les initiant à l’art du pliage de papier.

Il est très réconfortant de la voir briller dans différents domaines où fleurs et couleurs tiennent une place importante. Nul doute qu’elle porte à ravir le prénom Nina et décrochera de nouveaux succès automnaux. C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Hervé Fayet/CVN