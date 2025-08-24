Vietnam Airlines procède à des ajustements des vols en raison du typhon Kajiki

Dans l’après-midi du 24 août, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé des ajustements dans l’exploitation de ses vols en raison du passage du typhon Kajiki, cinquième tempête tropicale frappant le Vietnam en 2025. Les aéroports de Huê, Quang Tri et Thanh Hoa sont directement concernés les 24 et 25 août.

À l’aéroport de Phu Bai (Huê), plusieurs vols reliant Hanoï et Huê (VN1549, VN1548, VN7067, VN7066, VN7545, VN7544), ainsi que ceux entre Hô Chi Minh-Ville et Huê (VN1378, VN1379), ont été annulés le 24 août. Le 25 août, les vols seront reprogrammés après 12h00.

Photo : VNA/CVN

À l’aéroport de Dông Hoi (Quang Tri), les vols VN1404 et VN1405 (Hô Chi Minh-Ville - Dông Hoi), ainsi que VN1591 et VN1590 (Hanoï - Dông Hoi), seront annulés le 25 août.

À l’aéroport de Tho Xuân (Thanh Hoa), le même jour, plusieurs vols vers Hô Chi Minh-Ville (VN1273, VN1272, VN7270, VN7271, VN1276, VN1277, VN7276, VN7275, VN7079, VN7078, VN1278, VN1279) seront également supprimés.

La compagnie avertit que d’autres vols intérieurs et internationaux pourraient subir des perturbations en cascade. Les passagers concernés seront pris en charge conformément à la réglementation.

Vietnam Airlines continue de suivre de près l’évolution du typhon et publiera des mises à jour sur son site web, sa page Facebook, son compte Zalo, ainsi que par messages envoyés directement aux passagers.

Pour une assistance 24h/24, les clients peuvent contacter le centre d’appel au 1900 1100 ou se rendre dans les agences officielles de Vietnam Airlines.

VNA/CVN