Projection de 10 films vietnamiens aux États-Unis

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a autorisé l’Institut du cinéma du Vietnam à fournir dix films vietnamiens pour des projections promotionnelles à but non lucratif aux États-Unis, du 18 au 31 octobre 2025, au cinéma Metrograph de New York.

Photo : VTV/CVN

Cette décision a été prise conformément à la proposition de l’Institut du cinéma du Vietnam et sur recommandation du Département du cinéma, par la décision n°3294/QĐ-BVHTTDL récemment promulguée.

Les films vietnamiens sélectionnés incluent Chung một dòng sông (Sur une même rivière)(1959), Em bé Hà Nội (L’Enfant de Hanoï) (1974), Hy vọng cuối cùng (Ultime espoir) (1981), Bao giờ cho đến tháng 10 (Octobre viendra) (1984), Thị xã trong tầm tay (Le chef-lieu au bout des mains) (1983) et Hà Nội trong mắt ai (Hanoï dans le regard des autres) (1983), produits par le Studio de films de fiction du Vietnam.S’y ajoutent Gánh xiếc rong (La Troupe de cirque ambulant) (Studio Giai Phong, 1989), Hãy tha thứ cho em (Pardonne-moi) (Centre du cinéma pour la jeunesse, 1992) ainsi que deux films d’animation : Đáng đời thằng Cáo (Le Renard puni) (1959) et Con sáo biết nói (L’Oiseau qui parle) (1967), réalisés par le Studio d’animation du Vietnam.

À travers ces projections, le public international aura l’occasion de mieux comprendre le peuple vietnamien et sa culture. L’événement s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis en 2025.

VNA/CVN